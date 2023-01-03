’’Malatya’da Hollywood Tarzında Filmler Çıkar’’

ÜMHAN AYAZ

Yaklaşık 15 yıldız dizisinde, sinema, kamera önü ve arkasında ciddi projelerde yönetmen ve oyuncu olarak yer alan Malatya Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği (TİSSAD) Kurucu ve Başkanı Ahmet Turan Gelegen, ‘’Malatya’mızı özlemiştik, bu heyecanlı akademimizi kurduk’’ diyerek, Malatya’da Hollywood tarzında işler çıkarılacağını söyledi.

Gelegen, bölgede tek özel sahneye sahip olduklarını ve burada birçok oyuncu eğitip İstanbul’a yönlendirdiklerini ifade etti. Akdemi kapsamında sanat merkezlerinin olduğunu, akademik çalışmalar yaptıklarını ve gençleri konservatuvara hazırladıklarını belirtti.

Malatya Film Festivalinde Malatya’ya geldiğini belirten Gelegen, ‘’Malatya’da yetişen oyuncular Malatya’yı terk edip İstanbul gibi büyük şehirlere gidiyorlar. Bari siz burada kalın. Gençlerimizi Malatya’da tutmak için neler yaparız, dediler. Bu sözler üzerine biz de zaten Malatya’mızı özlemiştik, bir heyecanlı akademimizi kurduk. Birçok oyuncu burada eğitip İstanbul’a yönlendirdik. Akademimizin ikinci mezuniyet törenini de yaptık. Arkadaşlarımızı burada yetiştiriyoruz, bir kısmını İstanbul’a gönderirken bir kısmını da gönderemiyoruz. Çünkü bazı çocuklarımızın yaşları küçük, İstanbul’da konaklama olanakları çok zor. Ayrıca yaşları küçük olduğu için aileden izinsiz de götüremiyoruz. Bu nedenlerden dolayı bu gibi sıkıntılara çözüm bulmak amacıyla Malatya gibi açık hava platosuna sahip olduğu için bunu değerlendirmek istedik’’ diyerek derneği kurduklarını açıkladı.

‘’MALATYA’YI KESİNLİKLE DEĞERNDİRMELİYİZ’’

Malatya’nın Film çekmek için Türkiye’nin birçok yerinde bulunmayan özelliklere sahip olduğunu ve bunu değerlendirilmesi gerektiğinden bahseden Gelegen, ‘’Mesela Yeşilyurt gibi muhteşem bir ilçemiz var. Oradaki konakları, doğal ortamı, müzeleri keşfedilmeli kesinlikle. Aynı şekilde Battalgazi’ de birçok tarihi yapı var, Arapgir ’de konaklar var. Bunun gibi Malatya’nın birçok ilçesi bu eşsiz güzelliklere sahip. Çekimler için yapboz şeklinde bir sürü prefabrik evler yapılıyor ve çok ciddi paralar harcanıyor bunlara ama Malatya’da bunların hepsi var ve neden değerlendirmeyelim. Yapamayacağımız bir şey değil, eğer birbirimize destek olursak Malatya’da Hollywood tarzında işler çıkar. Bunun için Malatya’da çok kıymet veren değerli büyüklerimiz, abilerimiz ve dostlarımız var. Onların desteklerini de alacağımıza inanıyorum’’ dedi.

‘’ŞİMDİYE KADAR 44 MEZUN VERDİK’’

Akademideki eğitimlerden bahseden Gelegen, hızlandırılmış eğitimler verdiklerini söyleyerek 4-5 ay gibi bir zamanda tamamladıklarını kaydetti. Eğitimlerin içeriğinden bahseden Gelegen, ‘’Eğitim aşamasında öğrencilerimizi konservatuvara hazırlıyoruz, ses eğitimi veriyoruz, diksiyon eğitimi veriyoruz ve savunma sanatları, savunma teknikleri eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda burada müzik, resim ve matematik dersleri de veriyoruz. Çok kapsamlı bir eğitimimiz var. Bu işe gönül verenlerin yüzde 80’ini tamamlıyoruz geri kalan yüzde 20’sini de kamera önünde ve arkasındaki heyecanına, telaşına kalıyor ki bizim asıl yakındığımız kısım burası. Çünkü biz öğrencilerimizin eğitimini tamamladıktan sonra geri kalan kamera önünde donup kalıyorlar. Bunun için bu öğrencilerimizi kısa filmler gibi küçük projelerde değerlendirerek heyecanlarını yok ediyoruz. Böylece öğrencilerimizin adaptasyonları tamamlanmış oluyor. Böylece İstanbul’a gittiğinde yüzde 100 kendini tamamlamış oluyorlar. Son aşamada ise eğitimlerimizi geçen öğrencilerimiz, son olarak bir oyun yazacaklar ve oynayacaklar ki sertifika almaya hak kazansınlar. Oyun yazıp oyun çıkarmak zorundalar. Şimdiye kadar 44 mezun verdik. Yaklaşık 10 kişi kesin toplam 21 kişi saha da çalışıyor’’ ifadelerini kaydetti.

‘’MALATYALILARDAN DESTEK BEKLİYORUZ’’

Eğitimlerini tamamlayıp sektörde iş bulamayan gençlerin emeklerinin boşa gideceğini ve boşluğa düşeceklerinden yakınan Gelegen, ‘’Bize gelen arkadaşların kimisi öğrenci kimisi gönüllü kimisi de bu işten para kazanıp çalışmak isteyenler var. Bana gelen ve maddi durumu iyi olmayıp para kazanmak zorunda olan öğrencilerime ben burada para vermek zorundayım. Bu yüzden eğitimlerini tamamlayıp dolu dolu ayrılan öğrencilerimiz eğer bu sektörde iş bulamayıp boşluğa düşerse bunca emek boşa gider ve bu arkadaşlarımızı o boşluğa bırakmamak için ben Malatyalılardan bunun desteğini istiyorum. Çünkü boşluğa düşen her insan her şeyi yapabilecek kapasitedir. Biz bu insanları topluma kazandırmalıyız’’ şeklinde sözlerini noktaladı.