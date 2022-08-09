Malatya’da hızlı tren sessizliği Adını bile anan yok!

HÜSEYİN KOCAMAN

Yıllar önce gündeme gelen Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin akıbeti hala belirsizliğini koruyor. Malatya’ya gelip gelmeyeceği adeta yılan hikâyesine dönen ve son zamanlarda ismi bile anılmayan bu projenin daha ne kadar rötar yapacağı merak konusu olurken, BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Türk-İş İl Temsilcisi ve Demiryol-İş sendikası Malatya Şube Başkanı Hikmet Kazgan önemli açıklamalarda bulundu.

Yüksek Hızlı Tren programının Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Sivas-Erzincan ve Sivas-Malatya olduğunu dile getiren Kazgan, o zamanki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanının Binali Yıldırım, TCDD İşletmesi Genel Müdürü’nün ise Süleyman Karaman olduğunu hatırlattı.

“YÜZDÜK YÜZDÜK İŞİ KUYRUĞUNA GETİRMİŞTİK”

Yüksek Hızlı Trenin proje ihalesinin yapıldığını anımsatan Kazgan, “O gün bu projenin bitmesinin hedefi 2023 yılıydı. Belki elde olmayan sebeplerden dolayı bir yıl sarkma olabilirdi. Sivas tamamlandıktan sonra Sivas-Erzincan projelendirilmişti. Çünkü Erzincan-Sivas, Sivas-Malatya proje ihalesi yapılmıştı. Proje ihalesiyle hattın nereden geçeceği, o güzergâhta kaç tane tünel, köprü yapılacağı tespit edildi. Ama bu yapım ihalesi hala görünmüyor. Yüzdük yüzdük işi kuyruğuna getirmiştik. Nurettin Öndeş Başkanımız bu işle çok ilgileniyordu. Siyasilerle devamlı istişare halindeydi. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci gittiği her yerde rahatlıkla sonuç alabiliyordu. Başkanlık sistemi gelince haliyle bakanlar da değişti. Bülent Bey’in yerine başka bir bakanımız geldi. Bu gibi durumlar Yüksek Hızlı Trenin Malatya’ya gelmesini yavaşlatan temel konulardır” diye konuştu.

“MALATYA İLE SİVAS ARASINDA FAZLA BİR MESAFE YOK”

“Sendikamızın Bolu’da gerçekleştirdiği toplantıya katıldık” diyen Kazgan, şunları söyledi:

“Bu toplantıya Bakanımız da katıldı. Bakanımız bu toplantıda hızlı tren projelerini açıkladı. Açıklanan iller arasında Malatya’nın ismini duyamadık. Ben bu durumu Nurettin Öndeş Başkanımıza söyledim. Biz bu durumu toplantıya katılan siyasilerimize aktardık ve bunun için özel bir çaba ve gayret sarf edilmesi gerektiğini söyledik. İnşallah onlar da ellerinden geleni yapar. Malatya ile Sivas arasında fazla bir mesafe yok. Çetinkaya ve Malatya arası 134 kilometre. Bu duruma özel bir ilgi ve gayret gösterilirse Yüksek Hızlı Tren Malatya’ya 2023 yılında gelmese bile 2026, 2027 yılında gelir. Ancak bir an önce yapımına başlanması gerekiyor. Bir şeye başlanırsa, mutlaka sonuç alınır veya biter. Ama şu anda Malatya’ya çalışmaların ne zaman başlayacağı, ne zaman ihale yapılacağı bile belli değil, biz bunu göremiyoruz.”

“GELİR, AMA GEÇ GELİR”

Hızlı Tren Projesi’nin tüm Malatya’nın sorunu olduğunu kaydeden Kazgan, “Ben Yüksek Hızlı Trenin Malatya’ya geleceğine inanıyorum. Gelir, ama geç gelir diye düşünüyorum. Malatya’da ki sivil toplum örgütleri, siyasiler birlikte hareket edip, bu işe öncülük etmezse bu iş gerçekleşmez. İstemeyene kimse bir şey vermez, bu bizim Malatya’ mızın sorunu. Tren gelecekse bu bütün siyasi partilerin, bütün sivil toplum örgütlerinin sorunu olmalı. Bu sadece bizim veya AK Parti milletvekillerinin sorunu değil, bu Malatya kamuoyunun sorunu. Hızlı tren Malatya’ya geldiği zaman insanlarımız rahat bir yolculuk yapacak, ulaşmak istedikleri yerlere kısa sürede ulaşacaklar. Hem güvenli hem de ucuz bir taşımacılık olacak. Vatandaşlarımız için çok güzel bir hizmet olacak, Malatya’nın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi lazım. Ancak sürekli bakanların değişmesi bizim siyasilerin ve Nurettin Öndeş Başkanımızın yaptığı çabayı devamlı sekteye uğrattı” şeklinde konuştu.

“MALATYA GÜNDEMDEYDİ”

Yüksek Hızlı Tren Projesinin maliyetli olduğuna dikkat çeken Kazgan, “2030 yılına kadar Malatya için hızlı tren görünmüyor. Çünkü Bakan Beyin açıkladığı projelerin bitmesi 2030 yılını bulur, hızlı tren maliyet isteyen bir iş. Demiryolunun da bir bütçesi var. Şu anda Sayın Bakanımızın açıkladığına göre 3 yerde Hızlı Tren Projesi yapılıyor, önce bunlar bitecek. Bolu’daki toplantıda Malatya’nın ismi zikredilmeyince üzüldüm, çünkü Malatya gündemdeydi. Bütün hesaplar 2023 yılının sonunda Malatya hızlı trenle tanışacaktı. Malatya’ya hızlı tren geldikten sonra Elazığ, daha sonra Diyarbakır hızlı trenle tanışacaktı. Çünkü bu illerin birbirlerine olan mesafesi fazla değil” ifadelerini kullandı.

“YAPIM İHALESİ İNŞALLAH 2023 YILINDA YAPILIR”

Hızlı trenin son durumunu değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Hızlı Tren Projesi’ni inşallah 2023 yılı yatırım programına aldıracağız. Şu andaki planlama 2023 yılı olarak görünüyor, biz de bunu takip ediyoruz. Yapım ihalesi inşaallah 2023 yılında yapılır.” açıklamasında bulundu.