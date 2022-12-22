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Anasayfa / Gündem / Malatya’da ‘Hentbol İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı

Malatya’da ‘Hentbol İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı

Malatya’da Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Genç sporcular, il birincisi olmak için ter döktüler.

Malatya’da ‘Hentbol İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı
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Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan, Genç Erkekler Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 10 kulübün katıldığı müsabakalar sonunda, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinci, Spor Lisesi de ikinciliği elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

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Genç Erkekler Hentbol İl Şampiyonasında birincisi olan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek.

(İHA)

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