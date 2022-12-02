18,6449$% 0.02
19,6251€% 0
1.079,28%-0,09
1.752,00%-0,17
7.010,00%-0,11
316808฿%-0.6753
Malatya’da hayatını kaybeden komiser yardımcısının feci kaza görüntüleri!
Malatya’nın Darende ilçesinde geçirdiği trafik kazasında Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek hayatını kaybederken 4 yaşındaki oğlu ise yaralandı.
Tülek’in geçirdiği trafik kazası ise kameralara böyle yansıdı.
Malatya-Kayseri karayolunda bulunan Darende ilçesi Nadir Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 21.00’de yaşanan kazada Ramazan Tülek’in (42) kullandığı 21 KL 633 plakalı otomobil, bölgedeki yol uygulama noktasına dönüş aldığı esnada Kayseri istikametinden gelen 65 BJ 316 plakalı yolcu otobüsü ile çarpışmış, kazada 4 yaşındaki oğlu M.E.T. ile birlikte yaralanan Ramazan Tülek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Cenazesi düzenlenen törenin ardından Tülek memleketine gönderildi. İki çocuk babası Tülek’in doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayvanlar içinde adalet!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.