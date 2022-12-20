DOLAR

18,6675$% 0.07

EURO

19,8510% 0.31

GRAM ALTIN

1.082,10%1,01

ÇEYREK ALTIN

1.770,00%0,67

TAM ALTIN

7.100,00%0,65

BİTCOİN

313975฿%0.30541

İkindi Vakti a 14:56
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / SON DAKİKA| Malatya’da halk otobüsü kazaya karıştı çok sayıda yaralı var!

SON DAKİKA| Malatya’da halk otobüsü kazaya karıştı çok sayıda yaralı var!

SON DAKİKA| Malatya’da halk otobüsü kazaya karıştı çok sayıda yaralı var!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

SON DAKİKA| Malatya’da halk otobüsü kazaya karıştı çok sayıda yaralı var!

Malatya’da halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, 06.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmetçik caddesi üzerinde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 ACD 717 plakalı halk otobüsü ile F.B. yönetimindeki 44 BG 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte E.B.,O.G.,İ.Y.,İ.M.,A.Ö., ile A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, E.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

İTFAİYE 7/24 HAZIR

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.