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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da hafif ticari araçla pikap çarpıştı

Malatya’da hafif ticari araçla pikap çarpıştı

Malatya’da hafif ticari araçla pikabın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya’da hafif ticari araçla pikap çarpıştı
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Kaza, Malatya-Sivas kara yolu Kendirli mevkiinde meydana geldi. Sivas istikametine seyir halinde olan B.S. (40 ) yönetimindeki 44 ABG 411 plakalı hafif ticari araçla R.D. (21) idaresindeki 06 BY 9686 plakalı pikap kuzey çevre yolu bağlantı kavşağında çarpıştı.

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Kazada, B.S. ile H.D. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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