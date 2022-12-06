Malatya’da gümrük kaçakçılığına KOM engeli

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Malatya’da, emniyet güçleri 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi. İşte detaylar;
Malatya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda; 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi, konu ile ilgili şüpheli bir şahsa 5 bin 607 SKM ’den yasal işlem yapıldı. (Bülten)
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