Malatya’da gümrük kaçakçılığına KOM engeli

Malatya’da, emniyet güçleri 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi. İşte detaylar;

Malatya Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda; 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi, konu ile ilgili şüpheli bir şahsa 5 bin 607 SKM ’den yasal işlem yapıldı. (Bülten)