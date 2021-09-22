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Malatya’da Genç Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı!

Malatya'da motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

malatya’da genç motosiklet sürücüsü kaza yaptı!
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Malatya’da Genç Motosiklet Sürücüsü Kaza Yaptı!

Malatya‘da motosiklet ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki ABZ 024 plakalı motosiklet ile Ü.C.Y. yönetimindeki 44 NT 058 plakalı hafif ticari araç Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü M.A. (17) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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