MALATYA’DA FUTBOL ANLAYIŞI

Burada isim önemli değil, bu takım, madem ortak değerimiz, şahısların inisiyatiflerine ve tercihlerine bırakılmamalıdır. Kurumsal bir yapı oluşturulmalı ve şehrin yetişmiş insanlarına çalışma fırsatı sunmalı ve onlarında hizmet etme şerefine nail olmaları sağlanmalı diye yıllarca anlattık durduk. Gelinen noktada bakıyoruz ki bizi kimse duymamış. Çünkü duymaya niyetleri yok. Bu şehirde kim ne yapıyor ne söylüyor, futbol alanında kim kendini yetiştirmiş ve bize faydalı olur mu diye ne soran ne duyan ne de gören var. Akrabalık ve çıkar ilişkileri ile işleri götürüyorlar fakat ortaya ürün çıkaramadıkları için bu defa suçu herkese yayarak beceriksizliklerini hafifletmeye çalışıyorlar. Oysa bu tür girişimleri kendisine yakıştırmayıp, kenarda unutulan birçok değerimiz var. Bu insanların vebalini de borçlara eklediğimizde, futbolu yönetenlerin günahlarının dağ gibi olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Malatyasporun borçlarını analiz ettiğimizde kur farkı ve pandeminin etkisini inkar edemeyiz. Fakat ortada iki defa küme düşen, takıma hiçbir katkısı olamadan büyük alacakları olan futbolcuları görünce şaşıp kalıyoruz. Bu oyuncuları izlemeden ve bir süre takip etmeden, aynı zamanda hoca dahil transfer komitesinin onayından geçirmeden, sadece menajer tavsiyesi üzerinden alırsan, bu yanlışların olması mümkündür. Mali bilançodaki rakamların dilinden, bu yanlışların yapıldığını anlıyoruz.

Sadece bu eleştiriler Yeni Malatyaspor’a değil tabi ki, bir de parasal sorunu olmayan bir belediye takımımızın düşürülmesi var ki çok acı. Malatya gençliğinin, antrenörünün önünü açacak, diye özlemle beklediğimiz takım maalesef bir yıl dayanamadan düştü. Ders alınmadığında maalesef tarih tekerrür eder. Yeni Malatyaspor başkanı da pandemide düştüğümüzde gerekli dersleri aldığını, sadece laf olsun diye söylemişti. Oysa gerçekte yine bildiğini okuyarak, tüm memleketin haykırışlarına rağmen takımı düşürdü. Yeşilyurt Belediyespor’da aynen göz göre göre ve acı vere vere düştü. Tamamda kaybedersin ve yeniden başlarsın. Hataların seni pişirir ve her zaman daha iyisini yapmaya çalışırsın. Fakat bizim memlekette maalesef aynı tas, aynı hamam, üstelik hamamcıda değişmiyor.

Esen kalın…