Özellikle Doğu Anadolu'nun tarım ve ticaret merkezi Malatya'da geniş bir kesimi yakından ilgilendiren maliyet artışları, büyükşehirlerdeki referans fiyatlarla yön buluyor. Peki; İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte akaryakıt piyasasındaki son durum...

9 Haziran güncel akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatı ne kadar oldu?

Küresel piyasalardaki arz-talep dengesizliklerine bağlı olarak dalgalanan Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilik, iç piyasadaki akaryakıt etiketlerini doğrudan etkiliyor. Bunun yanı sıra, mali disiplini sağlamak amacıyla uygulamaya konan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları da istasyonlarda benzin, motorin (mazot) ve otogaz (LPG) fiyatlarının değişmesine neden olan temel etkenler arasında yer alıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları güncel liste (Mazot, benzin, LPG)

Türkiye genelindeki fiyat eğilimlerini okumak adına metropollerdeki güncel rakamlar, yerel piyasalar için temel bir gösterge niteliği taşıyor. 9 Haziran tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki pompa fiyatları şu şekilde tescillendi:

Ankara Akaryakıt Fiyatları: Benzin 63,92 TL, Motorin 67,45 TL, LPG 31,97 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları: Benzin 64,20 TL, Motorin 67,72 TL, LPG 31,79 TL

İstanbul (Avrupa Yakası) Akaryakıt Fiyatları: Benzin 62,97 TL, Motorin 66,33 TL, LPG 31,99 TL

İstanbul (Anadolu Yakası) Akaryakıt Fiyatları: Benzin 62,82 TL, Motorin 66,20 TL, LPG 31,39 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma Malatya ekonomisini ve kayısı üreticilerini nasıl etkiliyor?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli ticaret ve geçiş güzergahlarından biri olan Malatya'da, akaryakıt piyasasındaki bu hareketlilik yerel ekonomiyi çok yakından ilgilendiriyor. Kent ekonomisinin büyük ölçüde tarıma ve özellikle dünyaca ünlü kayısı üretimine dayanması, akaryakıtı en hayati girdi kalemi haline getiriyor.

• Kayısı yetiştiriciliği, hasadı ve batı illerine taşınması yoğun akaryakıt tüketimi gerektirir.

• Enerji fiyatlarındaki değişimler, çiftçilerin üretim maliyetlerini ve lojistik firmalarının nakliye ücretlerini etkiler.

• İstanbul gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları ve küresel petrol dalgalanmaları, Malatyalı üreticilerin bütçesini ve ticaret potansiyelini etkiler.