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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da FETÖ firarisi yakalandı

Malatya’da FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan şahıs Jandarma tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya’da FETÖ firarisi yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri bir istihbaratı değerlendirip, FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısı Yeşilyurt ilçesindeki ikametgahında yakaladı.

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Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.

(Bülten)

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