Malatya’da FETÖ firarisi yakalandı

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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri bir istihbaratı değerlendirip, FETÖ terör örgütü üyeliğinden aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan şahısı Yeşilyurt ilçesindeki ikametgahında yakaladı.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şahıs tutuklandı.
Malatya’da kulaçlar bölge şampiyonluğu için atıldı
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