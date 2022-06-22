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Malatya’da feci kaza, genç kız kurtarılamadı

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza otomobil çarptı. Kameralara anbean yansıyan kazada ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya’da feci kaza, genç kız kurtarılamadı
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Olay, 15.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Kanyon Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.S. yönetimindeki 44 ABH 828 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Fatma K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fatma K.’nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilirken, araç sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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