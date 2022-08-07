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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da feci kaza: 9 yaralı

Malatya’da feci kaza: 9 yaralı

Malatya’da dört aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya’da feci kaza: 9 yaralı
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Kaza, saat 10.40 sularında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 44 ACH 361 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 44 BR 066 plakalı araç, A.B.’nin kullandığı 34 DR 7322 plakalı araç ve Ü.S. yönetimindeki 44 ABE 073 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada A.B., B.A., A.B., M.B., İ.E.B., A.B.B., Y.E.Y., E.B. ve B.B. isimli kişiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada araçlarda sıkışan yaralılar, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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