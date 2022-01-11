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Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

malatya’da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Malatya’nın Akçadağ ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Kağıt Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sularında meydana gelen kazada, Malatya istikametinden gelen A.H.K idaresindeki 46 EV 663 plakalı Toyota marka otomobil ile tali yoldan çıkan K.K. yönetimindeki 33 AEA 429 plakalı tır çarpıştı.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Atnan Cengiz (80) olay yerinde hayatını kaybederken, M.C., İ.Ç., A.H.K. ,N.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan A. H. K ile N.C.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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