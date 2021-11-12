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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da evde silahlar ele geçirildi!

Malatya’da evde silahlar ele geçirildi!

Malatya’da, bir şahsın evinde yapılan aramada silahlar ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

malatya’da evde silahlar ele geçirildi!
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Malatya’da evde silahlar ele geçirildi!

Malatya’da, bir şahsın evinde yapılan aramada silahlar ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi’nde bir şahsın silah kaçakçılığı yaptığı duyumu alındı.
Şahsın evine yapılan operasyon neticesinde, 1 adet CZ marka 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 53 adet 9 mm tabanca fişeği, 25 adet 7,65 mm. tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 180 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli bir şahıs yakalandı.
Şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar, Bıçaklar Kanuna Muhalefet suçundan adli işlemlere başlatıldı.

(İHA)

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