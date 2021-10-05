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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da Esrardan Tutuklama!

Malatya’da Esrardan Tutuklama!

Malatya’da yapılan operasyonda, 44 paket halinde toplam 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

malatya’da esrardan tutuklama!
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Malatya’da Esrardan Tutuklama!

Malatya’da yapılan operasyonda, 44 paket halinde toplam 70 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi’nde bir şahsın evinde esrar bulundurduğu ihbarı değerlendirildi. Bir şahsın evinde paketlenmiş halde satışa hazır toz esrar maddesi bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine yapılan operasyonda, 44 paket halinde toplam 70 gram toz esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs tutuklanarak Yeşilyurt E Tipi Cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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