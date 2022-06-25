Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Malatya’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Malatya ve İstanbul illerinde toplam 18 şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Girilen adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 791 gram Metamfetamin maddesi, 562 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 14.25 gram Kubar Esrar maddesi, 2 gram Toz Esrar maddesi, 29 adet Ecstasy hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler. Ayrıca narkotik ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında kentte yapılan diğer çalışmalarda bin 232 adet yeşil reçeteye hap, 503.65 gram metamfetamin maddesi, 45 gram plaka esrar maddesi, 2.33 gram esrar maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklandı. (Haber Merkezi)