Malatya’da Erasmus Etkinlikleri

ŞÜKRAN MALKOÇ

Erasmus Programı’nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus+’tan yararlanmaya teşvik etmek amacıyla 2018 yılından bu yana ülkemizin de katılımıyla Ekim ayı içerisinde Erasmus Günleri etkinlikleri düzenleniyor.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen “Erasmus Days” etkinliği kentteki bir otelde düzenlendi. Etkinliğin amacından bahseden İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “ErasmusDays ile Erasmus+ Programı’nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus’tan yararlanmaya teşvik etmek amacındayız” dedi.

Açılış konuşması yapan Stratejik Geliştirme Şube Müdürü Vahap Arıkan, “Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gelişim için belirlediğimiz bu programla yetkinliğimizi artırmak istiyoruz. Bu programa yaklaşık olarak 150 arkadaşımız katılmaktadır. Program boyunca ağ oluşturma, proje geliştirme ve tanıtım konularında çalışmalar yapacağız. Bu nedenle görüşleriniz önerileriniz ve katkılarınız bizim için çok önemlidir. İl düzeyinde yürütülen farklı projelerin konusu, türü, sonuçları ve bilgilerini tanıtım standartlarında görebilirsiniz. Erasmus+ proje sürecini ve sonuçlarını yerelde tanıtmak amacıyla yaptığımız bu etkinlikte tüm hedef guruplarıyla birlikte deneyim paylaşımlarının yapılmasını beklemekteyiz. Bugünkü programımızda il düzeyinde devam eden veya tamamlanan projelerin sonuçlarının paylaşılması, yaygınlaştırılması, hareketlilik dönemlerinin deneyimlerinin paylaşılması, uluslararası iş birliği yollarının tanıtılması, farklı kurumlar arası iş birliğinin kurulması ve sanatsal çalışmalar yer almaktadır. İl Müdürümüze bu süreçte bize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sizin katkınızla daha sağlam Erasmus/Days’den çıkan sonuçlardaki ve sizin alacağınız katkılarla ileriye dönük, Malatya’nın genelde özelde de Türkiye’yle yarışabilen son hamlelerle birlikte uluslararası arenadaki çalışmalarımızı ve etkinliklerimizi artırmayı planlıyoruz” diyerek katılımcılara bilgiler aktardı.

“BAŞARILI ÇALIŞMALARA TANIKLIK ETMEKTEYİZ”

İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, proje için gerekli desteği sunacaklarını söyledi. Kanbay, “Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yıllardır, Ulusal Ajansla etkili iletişim kurmuş ve çok sayıda Avrupa Birliği projelerini yürütmüş bulunuyoruz. Ayrıca başka ülkelerin yaptığı çalışmalara da katılım sağlamaktayız. Bu konuda il düzeyinde farklı türlerde ve içeriklerde yapılan projelere rehberlik etmekte ve talep eden tüm yönetici ve öğretmenlere gerekli desteği sunmaktadır. Başarılı çalışmalara tanıklık etmekteyiz” kelimelerine yer verdi.

“ErasmusDays ile Erasmus+ Programı’nın tanınırlığını ve bu programa yönelik projelerin görünürlüğünü artırmak, potansiyel yararlanıcıları Erasmus+’tan yararlanmaya teşvik etmek amacındayız” diyen Kanbay sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün yapılan faaliyetlerde öğretmenlerimiz ‘Sosyal içerme ve sosyal kapsayıcılık, dijitalleşme, iklim değişikliği ile mücadele etme, yabancı dil gelişimi ve Avrupa vatandaşlığı’ gibi temalarda beyin fırtınası yapacaklar. Bu konular sadece ilimizi değil tüm dünyayı ilgilendiren konu başlıklarıdır. Bu kapsamda yapılacak tüm çalışmalar bizden başlamak üzere tüm insanlığın hayatını kolaylaştıracaktır. Şu an toplantı salonunda yer alan meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız önce Avrupa Birliği ya da e-Twinning projesi yapan ve yapmak isteyen kişilerdir. Proje süreçlerinde mesleki deneyim paylaşımlarını çok önemsiyorum. İnanıyorum ki bugün Malatya’mız için etkili proje fikirleri ortaya çıkacaktır.”

“ARKADAŞLARIMIZ KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAKTADIR”

Yürütülen projede koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Kanbay, “e-Twinnig ve Erasmus projeleri Malatya’mız için fazlasıyla önem arz etmektedir. Dağınık bir şekilde yapılan bu çalışmalar, toplu etkinliklerle daha disipline edilmektedir. Hem Erasmus hem de etkinlikle alakalı tüm arkadaşlarımız daha koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Biz şuna inanıyoruz, Malatya’nın diğer şehirlere ve uluslararası diğer ülkelerle tecrübe paylaşımı yapmasına ihtiyacı var. Tecrübe paylaşımı insanların kendisini geliştirmesi yeni yetenekleri keşfetme açısından önemli bir durum arz ediyor. Hem öğretmenlerimizin hem de öğrencilerimizin bir şeyler öğrenirken ve öğretirken çok şey öğrendiğini biliyorum. O nedenle farklı kültürlerin ve düşüncelerin paylaşılması insana, olabildiğince yeni katkılar sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Malatya’daki okulların son durumundan da bahseden Kanbay, “Son zamanlarda korona pik olmasına rağmen Malatya’da sınıf kapatma durumları düşmeye başladı ve bu konuda iyiye gidiyoruz. Şimdiden şunu söyleyebiliriz, Hazirana kadar okullarımızı kapatmadan eğitime devam edeceğiz” dedi.