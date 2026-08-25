Hayatın getirdiği masraflar ortadayken, dar bütçeyle ay sonunu getirme korkusu insanı içten içe kemiriyor. Neyse ki devletin kanunlarında yer alan ve pek çok kişinin hayatını kurtaran bir geçiş formülü, bu dertleri bitirecek güce sahip.

Emekliliğin Altın Kuralı: Son 2520 Gün

Eğer ilk defa 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigorta tesciliniz yapıldıysa, emeklilikteki kaderinizi belirleyecek olan şey gençlik yıllarınızdaki çalışmalarınız değil. Kurum, dosyanızı eline aldığında sadece en son yatırdığınız 2520 güne (son yedi yıla) bakarak bir karar veriyor. İşin bütün püf noktası bu yedi yılın kime ait olduğunda gizli. Eğer bu sürenin en az 1261 gününü, yani yarıdan sadece bir gün fazlasını SSK’lı olarak tamamlarsanız, sistem otomatik olarak sizi SSK’nın o avantajlı şemsiyesi altına alıyor.

Aynı Prime Yüzde 30 Daha Fazla Maaş

Malatya çarşısındaki bir esnaf, durduk yere neden dükkanını başkasına devredip bir işyerinde sigortalı işe başlasın? Bunun tek bir mantıklı açıklaması var: Kazanç. SSK’nın emekli maaşı hesaplarken kullandığı katsayılar ve oranlar, Bağ-Kur’a kıyasla vatandaşı çok daha fazla koruyor. Aynı miktarda primi devlete ödemiş olmalarına rağmen, son düzlükte SSK’lı olmayı başaran biri, diğerinden her ay yüzde 30’a varan oranda daha dolgun bir maaş alıyor. Pazar tezgahlarının ateş pahası olduğu bir dönemde, bu fark hanenin tenceresini kaynatmak için büyük bir nimet.

Kıdem Tazminatıyla Gelen Güvence

İşin güzelliği sadece maaşla da bitmiyor. Esnaflığın doğasında olmayan kıdem tazminatı, SSK’lı olunduğunda bir anda masaya geliyor. Son 3,5 yılınızı bir işverenin yanında kesintisiz çalışarak geçirdiğinizde, emekli olurken ayrıldığınız o işyerinden yasal tazminatınızı da cebinize koyarak çıkıyorsunuz. Emekliliğe hem yüksek maaş hem de kenarda hazır bir toplu parayla adım atıyorsunuz. Yalnız işin şakası yok; uzmanlar bu sürenin çok dikkatli hesaplanması gerektiğini söylüyor. Bir günlük eksik prim, bütün bu güzel tabloyu yıkıp sizi yeniden Bağ-Kur’un şartlarına mahkum edebilir.