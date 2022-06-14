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Malatya’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Malatya’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
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Malatya’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan Halil Çoşkun Turşak hayatını kaybetti.

Olay, Doğanşehir’in Erkenek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarının uyarısına rağmen yüksek gerilim hattından elektrik almaya çalışan 53 yaşındaki Halil Coşkun Turşak, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırılan Turşak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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