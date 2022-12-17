Malatya’da ehliyet eğitim alanındaki sıkıntılar

ÜMHAN AYAZ

Ehliyet kursu öğreticilerinden olan Sabri Yiğit, “Eğitim alanımızla ilgili olarak en büyük şikâyetimiz eğitim yapılmadığı saatlerin dışında sivil araçların eğitim alanlarında bulunan dubaları ezmesi ve kırmasıdır. Dubalar bozulduğu için eğitim yaparken park edecek yer bulamıyoruz. Bazen de bazı sürücüler eğitim alanının park alanı olarak belirlenen yerlere arabalarını park ediyorlar ve eğitim alanımızı uzun süre işgal ediyorlar.” dedi ve konuyla ilgili emniyet mensuplarına seslenerek “Emniyet mensuplarımız burada bir tedbir alınırsa bizim için çok iyi olur, hatta birçok kaza önlenmiş olur.” ifadelerin kullandı.

HIZ LİMİTİ

Sivil araçların zaman zaman eğitim alanlarındaki hız limitini aştıklarını belirten Yiğit, “Hız limiti 50 km olmasına rağmen 150 km hızla giden araçlar gördüm. Bunlar trafikteki en büyük risk bu kadar acemin içerisinde bu hızı yapmak büyük bir hata, büyük bir yanlış. Bunların önüne geçilmesini istiyoruz.” dedi.

YOLLARIN DURUMU

Eğitim alanı olarak bilinen bölümlerde çok sayıda araç geçişi olduğunu söyleyen Yiğit, “Eğitim alanındaki yollardan 100’den fazla eğitim aracını günde en az 10 kez geçiyor. Toplamda en az bin kez bu yol kullanılıyor. Sivil araçları da dâhil edersek eğitim araçlarıyla birlikte toplamda günde en az 2 bin, 2 bin 500 kere bu yol kullanılıyor. Bu kadar yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen yollarımız kötü durumda ve çukurlar var. Bu araçların hiçbiri benim değil ama milli servet konumundalar, bu araçların değerini bilmeliyiz.” ifadelerini kullandı. Belediyelere seslenen Yiğit, “Bu tür işlek yolların yama yoluyla ya da başka bir şekilde tamir edilmelidir. Yolların iyi durumda olması eğitim açısından da daha rahat olmamızı sağlayacak bunun yanı sıra araçlarımız da korunmuş olur.” dedi.

Yolların durum ve hız sınırını geçilmesiyle ilgili olarak sorunları dile getiren Yiğit, “Bu iki önemli konu dışında büyük bir şikâyetimiz yok ama eğer ileride burası eğitim alanı olarak kalacaksa özellikle yağışlı günler için öğrencilerimiz ve hocalarımızın bekleyeceği kapalı biri alanın yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Trafik levhalarıyla ilgi bir eksiğin olmadığını söyleyen Yiğit şöyle konuştu: “Yol güzergâhı boyunca gerekli yerlerde, gereken trafik levhaları konulmuş ve eksik bir tabelamız yok ama şuan çevre yolu güzergâhında çalışmalar olduğu için bazı tabelalar sökülmüş durumdalar.”

“BURANIN SIKINTISI HİÇ BİTMİYOR…”

BUSABAH gazetesine konuşan direksiyon usta öğreticisi Mehmet Türk, “Yaklaşık 5 yıldır burada bura da direksiyon derslerin veriyorum. Açıkçası buranın sıkıntısı hiç bitmiyor. Ehliyet kurslarının yönetici ve kurucularıyla birlikte Milli Eğitim’le defalarca toplantılar yaptık, sıkıntılarımızı dile getirdik ama hiçbir şekilde sıkıntılarımız çözülmedi.” ifadelerini kullandı.

PARK ALANI SIKINTISI

Ehliyet eğitim alanındaki park yerleriyle ilgili sıkıntıları dile getiren Türk, “Her kursa ait bir durma ve tekrardan eğitime başlama alanı var. Aynı şekilde sınavda da yine durma ve tekrar kalkma yeri var ama vatandaşlar getirip aracını bu alana park ediyor. Eğitim gören aday buraya giremiyor ve yolda kalıyor. Eğitim alanlarına ait park alanlarına sivil araçların park etmemesi için bir park yasağı tabelası koyulmasını söyledik ama Milli Eğitim sağ olsun hiç ilgilenmedi ayrıca buranın eğitim alanı olduğuna dair bir tabela bulunmamaktadır.” dedi.

“ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUYOR…”

Öğrenci ve öğreticilerin ders saatlerini beklemeleri için ayrılmış bir alan bulunmadığını söyleyen Türk, “Yazın öğrencilerimiz güneşin altında beklemesin diye çadırlar kurduk. Ama belediye çevre kirliliği oluyor diyerek çadırlarımızı kaldırdı. Yazın güneşin altında kavruluyoruz, kışın yağmurda ıslanıyoruz. Soğuk havalarda hem kursiyerler hem de hocalar açısından büyük problem oluyor. Soğuktan korunacağımız, mola verip çay içebileceğimiz doğru dürüst bir yer yok.” şeklinde konuştu.

“AKILLI KAVŞAK: YANLIŞ”

Yollarla ilgili belediyelerin eksiklerinin olduğunu ifade eden Türk, “Bir akıllı kavşak yapıldı kavşağın yanlış yapıldığıyla ilgili belediyenin yetkilileriyle telefonda görüştük ama bize ‘siz yanlış olduğunu nereden biliyorsunuz’ dediler. Niye bilmeyelim, biz bu işi yapıyoruz kavşak yanlış. Yapılan kavşağın çarşı istikametinden gelen araçlar, yavaşlatması gerekiyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Çarşıdan gelen araçlar direkt kavşağa dalabiliyorlar. Biz sürücü adaylarına önceliğin kavşak içindeki araçta olduğunu söylüyoruz. Sürücü adayları da kavşağa girdiklerinde öncelik kendilerinde olduğu için geçmeye çalışıyorlar ama çarşı istikametinden gelen araçlar beklemeden adayların üsten sürüyorlar. Defalarca bunu söylediğimiz halde belediye bir çözüm getirmedi.” dedi.