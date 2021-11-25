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Malatya’da dolandırdılar Adana’da yakalandılar

Malatya'da yaşayan bir kişiye kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak 475 bin lirasını dolandıran 3 kişi, Adana'da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

malatya’da dolandırdılar adana’da yakalandılar
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Malatya’da dolandırdılar Adana’da yakalandılar

Malatya’da yaşayan bir kişiye kendilerini polis-savcı olarak tanıtarak 475 bin lirasını dolandıran 3 kişi, Adana’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, müşteki K.D. isimli şahsı arayan ve kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahıslar, müştekiye ait 475 bin TL’yi Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Caddesi’nde elden teslim aldı. Meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak polis tarafından yapılan detaylı kamera kaydı incelemesinde şüpheli 3 şahsın Adana’da ikamet ettikleri tespit edildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmalar sonucu şahıslar yakalanarak Malatya’ya getirildi.
Adli makamlarca 2 şahıs tutuklanırken, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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