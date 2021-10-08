malatya’da doktora traş makinesi fırlattı, tutuklandı!

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Doktora traş makinesi fırlattı, tutuklandı!
BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK
Malatya’da doktor ile Covid-19 testi yapma konusunda tartışan şüpheli, elinde bulunan traş makinesini doktora fırlatarak sağ kaburgasından yaralanmasına neden olmaktan çıkartıldığı mahkemede önce serbest kaldı, Cumhuriyet Başsavcılığı serbest kalmaya itiraz edince tutuklandı.
Olay; Kale İlçe Hastanesinde yaşandı. Doktora giden şüpheli Fatih F. adlı şüpheli burada muayene olmak için rahatsızlığı anlattığında görevli doktor H.Ş.’nin Covit-19 belirtileri gösterdiğinden muayene edemeyeceğini, test yapması gerektiğini söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı.
Şüpheli şahıs elinde bulunan traş makinesini doktora fırlatarak sağ kaburgasından yaralanmasına neden oldu.
İhbar üzerine şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Soruşturmanın ardından Malatya Adliyesine çıkartılan şüpheli Fatih F., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, serbest kalma kararına itiraz edince, şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
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