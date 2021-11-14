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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da Doktora Şiddet!

Malatya’da Doktora Şiddet!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Doktoru Abdullah Ercan ve Acil Servis Koordinatörü Yunus Karayılan alkollü olduğu belirtilen hasta tarafından darp edildi.

malatya’da doktora şiddet!
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Malatya’da Doktora Şiddet!

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Doktoru Abdullah Ercan ve Acil Servis Koordinatörü Yunus Karayılan alkollü olduğu belirtilen hasta tarafından darp edildi.

Dün akşam saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alkollü olduğu belirtilen hasta tarafından Acil Servis Doktoru Abdullah Ercan ve Acil Servis Koordinatörü Yunus Karayılan görevi esnasında darp edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Serdar Deniz yaşanan üzücü olay için kınama mesajı yayınladı. Deniz mesajında,

“Dün akşam (13.11.2021), hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darp edildiği üzücü bir olay yaşanmıştır.
Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum.
Acil Servis Hekimimize ve Acil Servis Koordinatörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha bu gibi durumların yaşanmamasını temenni ediyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum.
Doç. Dr. Serdar DENİZ
Başhekim” ifadelerini kullandı.

Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl ise , ”

13.11.2021 tarihinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Serviste müdahale esnasında alkollü olduğu belirtilen hasta tarafından Acil Servis Hekimi ve Acil Servis Koordinatörü darp edilmiştir.

İnsanlığa sağlık hizmeti vermekten başka bir amacı olmayan sağlık çalışanlarımıza yönelik saldırıyı Sağlık Sen Malatya Şubesi olarak şiddetle kınıyoruz.

Mehmet BİNGÖL

Sağlık Sen Malatya Şube Başkanı” şeklinde konuştu.

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