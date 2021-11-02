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Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan beton mikseri, yan yatarak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.

malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı
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Malatya’da devrilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünde çıkan beton mikseri, yan yatarak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Kaza, Kuluncak ilçesine bağlı Sofular Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Savaş Ç. idaresindeki 58 DT 983 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatarak devrildi. Kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun gayret sarf etti. Yapılan çalışmaların ardından araçta çıkarılan sürücü bölgede bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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(İHA)

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