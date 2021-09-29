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Malatya’da Deprem!
Malatya‘da akşam üstü gerçekleşen 2 deprem korkuttu.
Malatya‘nın Doğanşehir ilçesinde saat 16:33 ve 16:56’da gerçekleşen 2.9 ve 2.5 büyüklüğündeki iki deprem ilçede hissedildi. Gerçekleşen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı ise yaşanmadı.
Kandilli Rasathanesinin açıklaması ise şöyle;
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