Malatya’da Deprem!

Malatya‘da akşam üstü gerçekleşen 2 deprem korkuttu.

Malatya‘nın Doğanşehir ilçesinde saat 16:33 ve 16:56’da gerçekleşen 2.9 ve 2.5 büyüklüğündeki iki deprem ilçede hissedildi. Gerçekleşen depremlerde herhangi bir can ve mal kaybı ise yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesinin açıklaması ise şöyle;