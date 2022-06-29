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Malatya’da deprem
Malatya’da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04 de gerçekleşen 4.6 büyüklüğünde ki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Deprem Malatya kent merkezinde de hissedildi. (Haber Merkezi)
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