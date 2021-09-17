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Malatya’da Çıkan Yangın Korkuttu!

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde iki katlı evde meydana gelen yangında evin birinci katında maddi hasar oluşurken, ikinci katı ise kullanılamaz hale geldi.

malatya’da çıkan yangın korkuttu!
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Malatya’da Çıkan Yangın Korkuttu!

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde iki katlı evde meydana gelen yangında evin birinci katında maddi hasar oluşurken, ikinci katı ise kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Akçadağ ilçesine bağlı Çatalbahçe Mahallesi’nde Hamit Yücekaya’ ya ait iki katlı evde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle meydana gelen yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Darende ve Akçadağ itfaiye amirliği ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın sonucu evin 2’nci katı tamamen kullanılmaz hale geldi. Evin birinci katında ise maddi hasar oluştu.
Meydana gelen yangında hane halkı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Evde kiracı olarak Erhan Caniş ‘in oturduğu ve yangında ev halkının dışarı çıkması nedeniyle evde oturanlarda bir şey olmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya Haber

(İHA)

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