Malatya’da cadde ve sokaklar yenileniyor

Her iki caddenin güzel bir görünüme kavuştuğunu belirten Tandoğan Mahalle Muhtarı Yusuf Gökalp, “Yapılan çalışmalardan dolayı Başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yollarımızı incelediğimiz zaman çok kaliteli bir asfalt seriminin yapıldığını görüyoruz. Fevzi Çakmak Caddemiz ile Kentim Caddemizin asfaltını yaparak güzel bir görünüme kavuşturdukları için şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

SIFIR ASFALT SERİMİ YAPILDI

Sıfır asfalt serimi yapıldığını belirten Göztepe Mahalle Muhtarı Bilal Yerli, “Yıllardır mahallemizde aşınan asfaltlarımız Başkanımız ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ve Başkanımızın vermiş olduğu talimatlar neticesinde Göztepe Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi ve Göztepe Caddesine sıfır asfalt serimi yapıldı. Bu çalışmalardan dolayı başta Başkanıma ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir,“Şehrin bütün bölgelerinde asfalt çalışmaları olduğu gibi Kentim Caddemiz ve Fevzi Çakmak Caddemizde freze ile gerekli çalışmalarımızı yaptık, akabinde sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Her iki caddemizde de çalışmalarımızı tamamladık. Otobüs ve Minibüs güzergâhı olan bu yollarımızda daha konforlu ve kaliteli ulaşım sağlanacak” dedi.

Fevzi Çakmak ve Kentim Caddelerinde asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde ana caddelerimizin asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Fevzi Çakmak Caddemiz ile Kentim Caddemizde altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte asfalt çalışmalarımızı da tamamladık” dedi.

“CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUDUR”

Medeniyetin en büyük göstergelerinden birinin bakımlı ve güzel yollar olduğunu belirten Gürkan ise konuşmasında, “Yol medeniyettir. Yolları düzenli, güzel ve ulaşıma elverişli geniş ulaşılabilir hale getirirseniz medeniyeti halkın içerisine götürmüş olursunuz. Tandoğan ve Göztepe Mahallelerimizde bulunan Fevzi Çakmak Caddesi ve Kentim Caddesinde yapılan çalışmaları muhtarlarımızla birlikte yerinde incelemekteyiz. Ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmekteler. Malatya’nın genelinde iki yüzün üzerinde Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımızın Asfalt ve Yol Bakım Şantiyeleri bulunmakta. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Malatya’nın her tarafında, her köşesinde Belediyenin bütün birimleri olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde ihalesini yapmış olduğumuz Kuzey Kuşak Yolu da yılsonu itibariyle Yeşilçam Caddesine bağlanarak Sivas Yolu ile Yeşilçam Caddemizi yeni bir arter olarak bağlamış olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların Malatya’mıza hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarda emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (Bülten)