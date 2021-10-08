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Malatya’da Bugün Vefat Edenler!
İşte Malatya‘da bugün vefat edenler
AYTEN ÇEVİK 79
İNÖNÜ MAH.TEVFİK TEMELLİ CAD.SABIR APT.NO:5/15 YEŞİLYURT/MALATYA
LÜTFİYE TERZİ ÖZER 38
YILDIZTEPE MAH. ALİZE SK. YILDIZTEPE VİLLALARI. BATTALGAZİ / MALATYA
AYŞE POLAT 67
BAŞHARIK MAH.EFE SK.OZKUL APT.NO:17 BATTALGAZİ/MALATYA
BEDRİYE ŞİMŞEK 77
GEDİK MAH.SAHADA BULUNAMAYANLAR CAD.NO:26 YEŞİLYURT/MALATYA
FATİH AYGÜL 40
ÇİLESİZ MAH.KAMELYA SK.HASBAHÇE EVLERİ A-BLOK.NO:14 YEŞİLYURT/MALATYA
NAZIM ÖZER 79
BOSTANBAŞI MAH. BARGUZU CAD. MERKEZ PRESTİJ KON. B-BLOK. NO:1 YEŞİLYURT / MALATYA
AYŞE SEÇER 85
YAVUZ SELİM MAH.BALPETEĞİ SK.NO:11 YEŞİLYURT/MALATYA
SELAHADDİN VESEK 63
KOYUNOĞLU MAH.KÜRŞAT SK.ÖZCAN APT.B-BLOK.NO:6 YEŞİLYURT/MALATYA
HATİCE YALÇINKAYA 47
KARAKAVAK MAH. GÜNDÜZ SK.NO:3/2 YEŞİLYURT/MALATYA
HATİCE PEKTAŞ 89
KOYUNOĞLU MAH. KAHVE SK.NO:6/7 YEŞİLYURT / MALATYA
NİSA GÜRSUL 1
MAHMUT EL DEHNİN 76
ZELİHA BURAN 90
ÖREN MAH.AKÇADAĞ/MALATYA
MELEHAT KILIÇ 79
GÖRGÜ MAH.YEŞİLYURT/MALATYA
MEHMET ALİ AYDIN 44
GÖZENE MAH.YEŞİLYURT/MALATYA
ŞEYHO SONGÜL 50
BÜYÜKKIRIKLI MAH.ADIYAMAN
Yalçın’ın Acı Günü
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