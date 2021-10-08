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Anasayfa / Yaşam / Malatya’da Bugün Vefat Edenler!

Malatya’da Bugün Vefat Edenler!

İşte Malatya'da bugün vefat edenler

malatya’da bugün vefat edenler!
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Malatya’da Bugün Vefat Edenler!

İşte Malatya‘da bugün vefat edenler

AYTEN ÇEVİK                     79

İNÖNÜ MAH.TEVFİK TEMELLİ  CAD.SABIR APT.NO:5/15 YEŞİLYURT/MALATYA

LÜTFİYE TERZİ ÖZER       38

YILDIZTEPE MAH. ALİZE SK. YILDIZTEPE VİLLALARI. BATTALGAZİ / MALATYA

AYŞE POLAT                       67

BAŞHARIK MAH.EFE SK.OZKUL APT.NO:17 BATTALGAZİ/MALATYA

BEDRİYE ŞİMŞEK              77

GEDİK MAH.SAHADA BULUNAMAYANLAR CAD.NO:26 YEŞİLYURT/MALATYA

 

FATİH AYGÜL                    40

ÇİLESİZ MAH.KAMELYA SK.HASBAHÇE EVLERİ A-BLOK.NO:14 YEŞİLYURT/MALATYA

 

NAZIM ÖZER                     79

BOSTANBAŞI MAH. BARGUZU CAD. MERKEZ PRESTİJ KON. B-BLOK. NO:1 YEŞİLYURT / MALATYA

 

AYŞE SEÇER                        85

YAVUZ SELİM MAH.BALPETEĞİ SK.NO:11 YEŞİLYURT/MALATYA

 

SELAHADDİN VESEK       63

KOYUNOĞLU MAH.KÜRŞAT SK.ÖZCAN APT.B-BLOK.NO:6 YEŞİLYURT/MALATYA

 

HATİCE YALÇINKAYA      47

KARAKAVAK MAH. GÜNDÜZ SK.NO:3/2 YEŞİLYURT/MALATYA

 

HATİCE PEKTAŞ                                89

KOYUNOĞLU MAH. KAHVE SK.NO:6/7 YEŞİLYURT / MALATYA

 

NİSA GÜRSUL                   1

 

MAHMUT EL DEHNİN    76

 

ZELİHA BURAN                 90

ÖREN MAH.AKÇADAĞ/MALATYA

 

MELEHAT KILIÇ                 79

GÖRGÜ MAH.YEŞİLYURT/MALATYA

 

MEHMET ALİ AYDIN       44

GÖZENE MAH.YEŞİLYURT/MALATYA

 

ŞEYHO SONGÜL                               50

BÜYÜKKIRIKLI MAH.ADIYAMAN

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