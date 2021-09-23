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Malatya‘da Bugün Vefat Edenler
SÜLEYMAN ÇELİK-80
PAŞAKÖŞKÜMH. PAŞAKÖŞKÜ CAD. NO: 31/6 BATTALGAZİ / MALATYA
BEDİR BUĞATEKİN-67
FIRAT MH. ERENLER SK. KARAGÖZLÜ APT. NO: 7/6 BATTALGAZİ / MALATYA
MUSTAFA KAPLAN-81
MELEKBABA MH. ŞEHİT MEHMET YILMAZ CAD. NO: 37/2 YEŞİLYURT / MALATYA
HATUN YALÇIN-81
CİRİKPINAR MH. TURGUT TEMELLİ CAD. KOYUNOĞLU APT. NO: 56/9 BATTALGAZİ / MALATYA
ÖMER OSMAN ÇELİK-82
ÖZALPER MH. ALSANCAK SK. ULUDAĞ AP. SİT. NO:57/2 YEŞİLYURT / MALATYA
BEKTAŞ ALKIŞ-73
ÖZALPER MH. ALSANCAK CAD. NO: 51/5 YEŞİLYURT / MALATYA
AHMET YAMAN-81
BOSTANBAŞI MH. ÇİFTLİK SK. ARMAKENT YEŞİLYURT / MALATYA
ABDULSAMET EFE SİLER-16
İSKENDER MH. SEBAT SK. M.SÜRMELİ APT. NO: 13/9 BATTALGAZİ / MALATYA
LÜTFÜ ŞAHİN-81
BENTBAŞI MH. BAKAY SK. BAĞDAT2 SİT. A-BLOK NO: 6/1/11 YEŞİLYURT / MALATYA
MERAL ÖZBAY -50
İNÖNÜ MH. TERMİNAL CAD. KARDEŞLER APT. NO: 27/7 YEŞİLYURT / MALATYA
NECLA GÖK-67
HASAN VAROL MH. DENİZ SK. 120EVLER SİT.A3 BLOK NO:/1/4BATTALGAZİ/MALATYA
OSMAN ÇINAR -64
İNÖNÜ MH. KAMER SK. NO: 2/1 / 19 YEŞİLYURT / MALATYA
HAKAN YENER-22
MELEKBABA MH. ASLANOĞLU SK. NO: 8 YEŞİLYURT / MALATYA
HASAN TAŞTEKİN-60
ESLEM APAK- 1
BAYRAM KURT -72
TANDOĞAN MH.TANDOĞAN MH. KENTİM CAD. İKİZLER APT. NO: 27/1 BATTALGAZİ / MALATYA
NURİYE ÖZDEMİR-87
BEBEK BAYSAL -0
YENİKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA
HACI AHMET BERBER -88
GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA
HATİCE AKINCI -84
TEPEBAŞI MH. KALE / MALATYA
AZİZ KINIK-82
ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA
ARİF DAĞLI-84
KÖMÜRLÜK MH. ARGUVAN / MALATYA
ELİF YİĞİT-95
SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA
BAYRAM VURMAZ-61
TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA
“Malatya’daki yurtlarla ilgili hiç bir sorun yok”
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