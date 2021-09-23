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Malatya’da Bugün Vefat Edenler

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Malatya‘da Bugün Vefat Edenler

SÜLEYMAN ÇELİK-80

PAŞAKÖŞKÜMH. PAŞAKÖŞKÜ CAD. NO: 31/6 BATTALGAZİ / MALATYA              

 

BEDİR BUĞATEKİN-67

FIRAT MH. ERENLER SK. KARAGÖZLÜ APT. NO: 7/6 BATTALGAZİ / MALATYA    

 

MUSTAFA KAPLAN-81

MELEKBABA MH. ŞEHİT MEHMET YILMAZ CAD. NO: 37/2 YEŞİLYURT / MALATYA          

 

HATUN YALÇIN-81

CİRİKPINAR MH. TURGUT TEMELLİ CAD. KOYUNOĞLU APT. NO: 56/9 BATTALGAZİ / MALATYA

               

ÖMER OSMAN ÇELİK-82

ÖZALPER MH. ALSANCAK SK. ULUDAĞ AP. SİT. NO:57/2 YEŞİLYURT / MALATYA

                              

BEKTAŞ ALKIŞ-73

ÖZALPER MH. ALSANCAK CAD. NO: 51/5 YEŞİLYURT / MALATYA

 

AHMET YAMAN-81

BOSTANBAŞI MH. ÇİFTLİK SK. ARMAKENT YEŞİLYURT / MALATYA

                                                              

ABDULSAMET EFE SİLER-16

İSKENDER MH. SEBAT SK. M.SÜRMELİ APT. NO: 13/9 BATTALGAZİ / MALATYA

                              

LÜTFÜ ŞAHİN-81

BENTBAŞI MH. BAKAY SK. BAĞDAT2 SİT. A-BLOK NO: 6/1/11 YEŞİLYURT / MALATYA   

 

MERAL ÖZBAY  -50

İNÖNÜ MH. TERMİNAL CAD. KARDEŞLER APT. NO: 27/7 YEŞİLYURT / MALATYA

                              

NECLA GÖK-67

HASAN VAROL MH. DENİZ SK. 120EVLER SİT.A3 BLOK NO:/1/4BATTALGAZİ/MALATYA

 

OSMAN ÇINAR -64

İNÖNÜ MH. KAMER SK. NO: 2/1 / 19 YEŞİLYURT / MALATYA

                                              

HAKAN YENER-22

MELEKBABA MH. ASLANOĞLU SK. NO: 8 YEŞİLYURT / MALATYA

                                              

HASAN TAŞTEKİN-60

                                                                                                             

ESLEM APAK-    1

                                                                             

BAYRAM KURT -72

TANDOĞAN MH.TANDOĞAN MH. KENTİM CAD. İKİZLER APT. NO: 27/1 BATTALGAZİ / MALATYA

               

NURİYE ÖZDEMİR-87

 

BEBEK BAYSAL  -0

YENİKÖY MH. BATTALGAZİ / MALATYA              

                                                                             

HACI AHMET BERBER    -88

GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA

                                                                                                             

HATİCE AKINCI -84        

TEPEBAŞI MH. KALE / MALATYA

 

AZİZ KINIK-82

ÖREN MH. AKÇADAĞ / MALATYA

                                                                                                                            

ARİF DAĞLI-84 

KÖMÜRLÜK MH. ARGUVAN / MALATYA

                                                                                             

ELİF YİĞİT-95    

SÜRGÜ MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA               

                                                                                             

BAYRAM VURMAZ-61  

TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT / MALATYA

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