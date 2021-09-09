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Malatya’da Bugün Vefat Edenler

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Malatya’da Bugün Vefat Edenler

Malatya’da bugün vefat edenler şöyle,

ADİLE ŞAHİN-91

ÜÇBAĞLAR MH. SİVAS CAD. KANAL APT.B- BLOK NO: 55/7 BATTALGAZİ / MALATYA

 

HAMİT YİĞİT-58

K.MUSTAFA PAŞA MH. EMEKTAR SK. NO:31/11 BATTALGAZİ / MALATYA

 

HÜSEYİN SARIÇİÇEK-79

HATUNSUYU MH. DOĞANLAR SK. NO:11 BATTALGAZİ / MALATYA

 

GÜLSÜM İNAN -87

ÖZALPER MH. KARAR SK. NO: 15 / 3 YEŞİLYURT / MALATYA

 

MAHMUT AKTUĞ-84

YAVUZ SELİM MH. GILGAMIŞ SK. NO: 5/9 YEŞİLYURT / MALATYA

 

BEBEK ŞATIR-0

 

MEHMET GÜRBÜZ-89

 

HÜLYA DEMİRBAĞ-50

KOYUNOĞLU MH. ÖNDE1.SK. KÖKNAR SİT.MAVİ APT. YEŞİLYURT / MALATYA

 

CENNET ÇELİK   -79

BAŞÖREN MH. KULUNCAK / MALATYA

 

ALİSEYDİ ALIŞIK                -91

TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT /MALATYA

 

MEHMET DURMUŞ-83

HACIHALİLOĞLUÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA

 

FATMA AVCI-77

DOĞANŞEHİR  MALATYA

 

FADİME DOĞAN-75

YENİPINAR MH. DARENDE / MALATYA

 

ÜZEYİR KALAYCI-84

HİDAYET MH. TAŞTEPE CAD. NO: 43/1 BATTALGAZİ / MALATYA

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