8,4666$%0.04
10,0233€%0.02
11,7437£%0.54
487,58%0,19
7.777,74%-0,12
398054฿%1.31808
Malatya’da Bugün Vefat Edenler
Malatya’da bugün vefat edenler şöyle,
ADİLE ŞAHİN-91
ÜÇBAĞLAR MH. SİVAS CAD. KANAL APT.B- BLOK NO: 55/7 BATTALGAZİ / MALATYA
HAMİT YİĞİT-58
K.MUSTAFA PAŞA MH. EMEKTAR SK. NO:31/11 BATTALGAZİ / MALATYA
HÜSEYİN SARIÇİÇEK-79
HATUNSUYU MH. DOĞANLAR SK. NO:11 BATTALGAZİ / MALATYA
GÜLSÜM İNAN -87
ÖZALPER MH. KARAR SK. NO: 15 / 3 YEŞİLYURT / MALATYA
MAHMUT AKTUĞ-84
YAVUZ SELİM MH. GILGAMIŞ SK. NO: 5/9 YEŞİLYURT / MALATYA
BEBEK ŞATIR-0
MEHMET GÜRBÜZ-89
HÜLYA DEMİRBAĞ-50
KOYUNOĞLU MH. ÖNDE1.SK. KÖKNAR SİT.MAVİ APT. YEŞİLYURT / MALATYA
CENNET ÇELİK -79
BAŞÖREN MH. KULUNCAK / MALATYA
ALİSEYDİ ALIŞIK -91
TOPSÖĞÜT MH. YEŞİLYURT /MALATYA
MEHMET DURMUŞ-83
HACIHALİLOĞLUÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA
FATMA AVCI-77
DOĞANŞEHİR MALATYA
FADİME DOĞAN-75
YENİPINAR MH. DARENDE / MALATYA
ÜZEYİR KALAYCI-84
HİDAYET MH. TAŞTEPE CAD. NO: 43/1 BATTALGAZİ / MALATYA
Malatya’da Bugün Vefat Edenler!
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.