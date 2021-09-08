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Malatya’da Bugün Vefat Edenler!
Malatya’da bugün vefat eden isimler şöyle:
KAMURAN FINDIKLI-91
BOSTANBAŞI MAH. ÇİFTLİK CAD. ARMAKENT SİT. H-BLOK. YEŞİLYURT/MALATYA
ZEYNEP PEKTAŞ-70
CEVATPAŞA MH. HANECİ SK. NO:4/10 YEŞİLYURT / MALATYA
YÜKSEL EYİDEMİR-68
TECDE MH. GÖNÜLTAŞ CAD. NO: 322 / 22 YEŞİLYURT / MALATYA
FİKRİÇELİKTEN-65
ÇÖŞNÜK MAH.TUBA SK.NO:19/2 BATTALGAZİ/MALATYA
ELİF ÖZBEK-87
GÖZTEPE MH. GÖZTEPE CAD. NO: 80/1 BATTALGAZİ / MALATYA
ALİ AVŞAR-58
ABDULGAFFAR MAH.DAVUTOĞLU SK.FLORYA 3 SİT.NO:12/6 YEŞİLYURT/MALATYA
ÖMER YÜKSEK-81
TANDOĞAN MAH.GÜLİZAR SK.NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA
MAHMUT AYDIN-85
MERKEZ BEYDAĞI MAH.ŞEHİT BEKİR ALTINDAĞ SK.NO:36 BATTALGAZİ/MALATYA
SELAHATTİN BAŞKAYA-72
B.MUSTAFA PAŞA MAH.SELAMİ YURDAN SK.NO:15 BATTALGAZİ/MALATYA
MEHMET KELLECİ-71
TURGUT ÖZAL NH. MELİH SK. NO: 10/1/8 YEŞİLYURT / MALATYA
ŞÜKRÜ ÖZBEY-87
TAŞTEPE MH. SEYYİD BATTAL GAZİ CAD. NO: 23 BATTALGAZİ / MALATYA
FATMA YİĞİT-95
İSTİKLAL MH. İMAMOĞLU SK. NO: 24/1 BATTALGAZİ / MALATYA
ABUZER TİMÜR -84
HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA
BEYAZ KAYA-82
YUKARISAZ MH. HEKİMHAN / MALATYA
MAHMUT ATMALI-73
İNÖNÜ MH. ABDULKADİR ERİÇ CAD. NO. 2/21 YEŞİLYURT / MALATYA
GAZİ KARAMAN-70
KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA
ABDURRAHMAN PARMAKSIZ-84
YAYLADAMI MH. HEKİMHAN / MALATYA
ZEKİNE ÖZFİDAN-80
FIRAT MH. BABIALİ SK. NO: 2/2/19 BATTALGAZİ / MALATYA
ELİF ASLAN-93
MISIRDERE MH. YAZIHAN / MALATYA
RAMAZAN BAKIRCI-68
REŞADİYE MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA
AYDAN SAYLAK-42
MÜŞERREF SEZER-81
GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA
ADNAN KARABEKMEZ-49
HACIABDİ MH. İSMETPAŞA CAD. NO: 66 BATTALGAZİ / MALATYA
Otomobil Devrildi, Yaralılar Var!
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