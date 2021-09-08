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Malatya’da Bugün Vefat Edenler!

Malatya'da bugün vefat edenler.

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Malatya’da Bugün Vefat Edenler!

Malatya’da bugün vefat eden isimler şöyle:

KAMURAN FINDIKLI-91

BOSTANBAŞI MAH. ÇİFTLİK CAD. ARMAKENT SİT. H-BLOK. YEŞİLYURT/MALATYA

 

ZEYNEP PEKTAŞ-70

CEVATPAŞA MH. HANECİ SK. NO:4/10 YEŞİLYURT / MALATYA

 

YÜKSEL EYİDEMİR-68

TECDE MH. GÖNÜLTAŞ CAD. NO: 322 / 22 YEŞİLYURT / MALATYA

 

FİKRİÇELİKTEN-65

ÇÖŞNÜK MAH.TUBA SK.NO:19/2 BATTALGAZİ/MALATYA

 

ELİF ÖZBEK-87

GÖZTEPE MH. GÖZTEPE CAD. NO: 80/1 BATTALGAZİ / MALATYA

 

ALİ AVŞAR-58

ABDULGAFFAR MAH.DAVUTOĞLU SK.FLORYA 3 SİT.NO:12/6 YEŞİLYURT/MALATYA

 

ÖMER YÜKSEK-81

TANDOĞAN MAH.GÜLİZAR SK.NO:4 BATTALGAZİ/MALATYA

 

MAHMUT AYDIN-85

MERKEZ BEYDAĞI MAH.ŞEHİT BEKİR ALTINDAĞ SK.NO:36 BATTALGAZİ/MALATYA

 

SELAHATTİN BAŞKAYA-72

B.MUSTAFA PAŞA MAH.SELAMİ YURDAN SK.NO:15 BATTALGAZİ/MALATYA

 

MEHMET KELLECİ-71

TURGUT ÖZAL NH. MELİH SK. NO: 10/1/8 YEŞİLYURT / MALATYA

 

ŞÜKRÜ ÖZBEY-87

TAŞTEPE MH. SEYYİD BATTAL GAZİ CAD. NO: 23 BATTALGAZİ / MALATYA

 

FATMA YİĞİT-95

İSTİKLAL MH. İMAMOĞLU SK. NO: 24/1 BATTALGAZİ / MALATYA

 

ABUZER TİMÜR                -84

HANIMINÇİFTLİĞİ MH. BATTALGAZİ / MALATYA

 

BEYAZ KAYA-82

YUKARISAZ MH. HEKİMHAN / MALATYA

 

MAHMUT ATMALI-73

İNÖNÜ MH. ABDULKADİR ERİÇ CAD. NO. 2/21 YEŞİLYURT / MALATYA

 

GAZİ KARAMAN-70

KARAPINAR MH. AKÇADAĞ / MALATYA

 

ABDURRAHMAN PARMAKSIZ-84

YAYLADAMI MH. HEKİMHAN / MALATYA

 

ZEKİNE ÖZFİDAN-80

FIRAT MH. BABIALİ SK. NO: 2/2/19 BATTALGAZİ / MALATYA

 

ELİF ASLAN-93

MISIRDERE MH. YAZIHAN / MALATYA

 

RAMAZAN BAKIRCI-68

REŞADİYE MH. DOĞANŞEHİR / MALATYA

 

AYDAN SAYLAK-42

 

MÜŞERREF SEZER-81

GÜNDÜZBEY MH. YEŞİLYURT / MALATYA

 

ADNAN KARABEKMEZ-49

HACIABDİ MH. İSMETPAŞA CAD. NO: 66  BATTALGAZİ / MALATYA

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