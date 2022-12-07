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Malatya’da bugün hava nasıl olacak?

Malatya’da bugün hava nasıl olacak?
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Malatya’da bugün hava nasıl olacak?

İşte Malatyalıların merak ettiği hava durumu…

7 Ekim Çarşamba Günü Malatya’da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’nın da içerisinde bulunduğu bölge genelindeki hava durumu açıklandı. Bu anlamda Müdürlükçe Malatya’da havanın parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği ifade edildi.  Öte yandan Bölge Müdürlüğünce hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği dile getirilerek, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu. (Bülten)

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