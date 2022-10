OKTAY’DAN ÖNEMLİ TESPİT

“MALATYA’DA BİR ‘T’ EKSİK ODA TURİZM”

SİNEM HATUN DAVUT

“2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” toplantısına katılan ve Malatya’nın tarım, ticaret ve sanayi şehri olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya’da bir ‘T’nin eksik olduğunu dile getirdi. Bu eksikliğin turizm alanı olduğuna dikkat çeken Oktay, “Turizm alanı var. Yani ‘3 T, bir S’ demekte fayda var. 9 bin yıllık yani 90 asırlık bir geçmişi olan bir şehirde turizmin ön planda olmaması kabul edilemez. Bu yıl kısmet olursa biz turizminden 40 milyar dolarlık bir gelir bekliyoruz. Gelecek yılda bütçemize bununla ilgili çok daha yüksek bir hedefi koymuş durumdayız. 50 milyar doların üzerinde bir hedef. 9 bin yıllık tarihe sahip bir şehir bundan pay almak zorunda” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 13 ilçede aynı anda gerçekleşen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” toplantısına katıldı. Dün bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, AK Parti MKYK üyeleri Abdurrahman Kurt, Şevki Şar, Abdurrahim Fırat, Emre Ete, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Elazığ milletvekilleri Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ali Şahin, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

İlk olarak söz alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi daha güzel daha müreffeh yarınlara kavuşturmak için çıktıkları bu yolda emin adımlarla yürüdüklerini dile getiren AK Parti Malatya İl Başkan Vekili İsmail Hakkı Pekel, Türkiye’yi karanlıktan aydınlığa taşıyan, ülkeyi her alanda kat kat büyüten ve geliştiren AK kadrolar olarak 2023 seçimlerinden de zaferle çıkarak millete ve ülkeye daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, hem dünya hem ülke hem de Malatya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ’ DİYE YOLA ÇIKTIK”

Her türlü hizmeti yerine getirdiklerini dile getiren Oktay, “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları çerçevesinde milletimizle birlikte her bir ilimizdeki, her bir ilçemizdeki, her bir köyümüzdeki, her bir vatandaşımızla kucaklaşmanın, onlarla hasbihal etmenin, onların dertlerine dinlemenin, dertlerine çözüm bulmanın, sevinçlerini paylaşmanın derdindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kesin, net bir ilkesi var. Vatandaşıyla, milletiyle, milletin her bir ferdiyle gönül bağı kurmak. Belediyecilikte de hatırlarsanız ‘Gönül Belediyeciliği’ diye yola çıktık. Hizmet belediyeciliği desek vatandaşımız zaten bunu biliyor. Biz her türlü hizmeti gerek hükümet olarak her bir bakanlığımız nezdinde gerekse AK Partili, Cumhur İttifakı belediyeleri olarak ülkemizin imkânları çerçevesinde sonuna kadar yerine getiriyoruz. Gerekse merkezi gerekse yerel yönetimlerimiz olsun herhangi bir projeyi ifade ettiğimizde 85 milyon vatandaşımızdan hiçbirisinin ‘Bunu AK Parti, bunu Recep Tayyip Erdoğan yapamaz’ diyeceği hiçbir şey yoktur. ‘100 yılda yapılacakları 20 yılda yaptık’ dediğimizin aslında milletimiz nezdinde bir karşılığı vardır. Bugün de her ne olursa olsun AK Parti söylüyorsa yapar, Recep Tayyip Erdoğan ve kadroları söylüyorsa yapar imajı da, inancı da milletimizde mevcut. Ama biz ısrarla yine liderimizin ilkelerinden gönül birlikteliğini, milletimizin her bir ferdiyle kurmak zorundayız, bu çerçevede bugün Malatya’dayız. Seçim döneminde milletin karşısına geçen bir AK Parti veya AK Parti kadroları yok. Seçimden sonra 5 yıl boyunca nasıl her gün, her hafta, her ay milleti ile birlikteyse bugün de bu çerçevede yaptığımız çalışmaların bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Elde ettiğimiz geri bildirimler ve talepler de yine gerek ilimizde gerek merkez teşkilatlarımızda gerek hükümet nezdinde değerlendirilecek ve yerine de getirilecek” diye konuştu.

“KAYISININ BAŞKENTİNDEN BAHSEDİYORUZ”

Malatya’nın muhteşem bir tarihi olduğunu vurgulayan Oktay, “Malatya’da ilk olarak şunu ifade etmek isterim: Malatya’nın muhteşem bir tarihi var. Malatyalılar bunu çok iyi biliyorlar. Milattan Önce 7 bin yılına uzanan bir geçmişi olan şehirden bahsediyoruz. Yani 9 bin yıllık bir tarihten. Dolayısıyla 9 bin yıllık muhtemel tarihi eserlerden ve bir birikimden bahsediyoruz. Böyle bir şehir ve çok sayıda medeniyetlere de yine ev sahipliği, beşiklik yapmış bir ilimizden bahsediyoruz ki, bugün de zaten eserlerini, geçmişten aldığı mirası da Malatya’da görüyoruz. Hititlerden Asurlulara, Urartululara, Medlere, Perslere, Makedonya, Roma krallıklarına kadar beşiklik yapmış Malatya. Ama Malatya’nın başka bir özelliği var 1071’den itibaren de yani Alparslan’ın Anadolu’yu Türklere yurt yaptığı, Malazgirt’tin hemen sonrasında Türklerle buluşuyor. Neredeyse 659’lardan itibaren Emevilerle başlayan ama onun ötesinde yine Emevilerden kaynaklı Türklerin buraları yurt edinmeye başlaması 1071’den itibaren de artık Türklerin yurdu olan bir şehirden bahsediyoruz. Cumhuriyetle birlikte il statüsünü kazanan bir ilimiz. 2 cumhurbaşkanı ve çok sayıda devlet adamı, iş insanı, sivil toplum önderleri yetiştiren bir şehrimiz. Onun da ötesinde bugün itibariyle baktığımızda bu tabi çok ilginç bir rakam, bu mesaj Malatya dışına vermek istediğim bir mesajdır, dünya kayısı üretiminin yüzde 70’ini, Türkiye’deki kayısı üretiminin de yüzde 90’ını üreten bir şehirden, yani kayısının başkentinden bahsediyoruz. Yine Avrupa Birliği nezdinde AB coğrafi işaret tescilini alan bir şehrimiz” ifadelerini kullandı.

“6’LI MASADA BİRBİRİNİZİ BİLE GÖRMÜYORSUNUZ”

Konuşmasında 6’lı masaya da eleştirilerde bulunan Oktay, “6’lı masan bir tanesinin yanılmıyorsam, ‘Ali Babacan’ zannediyorum, Karadeniz’de çıkarılan ve ortalama 7 yılda hayata geçirilen bir projeyi 2 yılda hayata geçiriyoruz ve ‘Orda gaz mı vardı, ne vardı’ diyor. Zaten sizin görmenizi beklemiyoruz. Siz bırakın Karadeniz’de çıkarılan gazın milletimizin mutfağına getirileceğini görmeyi, siz 6’lı masada birbirinizi bile görmüyorsunuz. Kendi içlerindeki 6’lı mıdır, 7’li midir ne hikmettir, kaç tanedir biz de bilmiyoruz, kendileri de bilmiyor zaten. Bir tane cumhurbaşkanı adayı çıkartmayı beceremeyen, bundan yoksun, bundan aciz bir 6’lının her biraya geldiklerinde aslında yaptıkları bir önceki bir araya geldiklerinden sonraki ortaya çıkan dedikoduları gidermeye çalışmaktan ibaret. Bu insanlar Türkiye’yi yönetecek öyle mi?2023’e bununla mı gideceğiz? Ve onların içindeki ‘Ben cumhurbaşkanı olabilirim’ diye düşünen ‘Olabilir miyim acaba’ diye icazet almaya da Amerika’ya gidiyor. Ya sen icazeti oradan alacaksan milletten ne icazeti istiyorsun? O kadar öz güvensizsin ki, o kadar öz güveni yoksunusun ki nerede, kiminle, ne görüştüğünü milletinle paylaşmaktan acizsin. Kameradan, basından, milletten gizli görüşmeler yapacaksın, ondan sonra Türkiye’nin geleceğine dair vizyon belirliyormuş da, çözüm belirliyormuş da, Türkiye’nin geleceğine dair vizyon ve çözüm işte Malatya’da milletle birlikte belirlenir. Hiç kimseden icazet almayan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Biz öyle bir devlet ve milletiz ki, teröristin peşinden giderken bile şeffaf davranıyoruz. ‘Geleceğiz’ diyoruz. Bu kadar şeffaf davranıyoruz” söyleminde bulundu.

“İHRACATTAKİ ARTIŞIMIZ DEVAM EDİYOR”

TOKİ konutlarıyla ilgili de açıklamada bulunan Oktay, “Birçok çalışmamız devam ediyor. Ekonomideki fiyat sıkıntıları fiyat artışlarından biliyoruz, bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Konutlardaki, kiralardaki fiyat artışlarının farkındayız bunun için kalıcı çözüm üretme derdindeyiz. Ve 250 bin konutla başlayan projemiz şimdi 500 bin konuta yani bir milyonun üzerinde konut üreten TOKİ’deki hedefi 2 milyona çıkartmış durumdayız. Kalıcı konutlarla inşallah burada da artık fiyatların normale dönmesiyle alakalı ciddi çalışmalarımız var. Yine bir milyonluk arsa üretimi de bunun içerisinde. 250 bini ilk 2 yılda teslim edilecek şekilde ki, kısmet olursa çok yakında bunun temellerini atıyor olacağız. İşsizlikle ilgili Türkiye farklı bir politika izledi. Ama bizim konuştuklarımızı dünya da konuşmaya başladı. Faiz konusunda farklılarımız vardı. Hamdolsun bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun sonucunda da işsizlik oranındaki rekor seviye yüzde 9,6 inişi de 0,4 puan oranındaki bir azalışı da görmüş olduk. İhracattaki artışımız devam ediyor. Eylül ayı itibariyle 253 milyar doları yakalamış durumdayız. Tarihi bir rekor. Ama yetmez. Dünyadaki resesyon, durgunluk belirtilerine rağmen biz iddiamızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“TOPLAM 100 MİLYAR LİRALIK BİR KAMPANYAMIZ VAR”

Malatya’da 2 bin 500 konutun inşa edileceğini aktaran Oktay, “İlk evim, ilk işyerim’ kampanyasında 7,5 milyonu aşmış durumda. Bu 250 binlik konutla alakalı Malatya’da inşallah 2 bin 500 konut inşa edilecektir. Aynı şekilde 250 bin arsayla ilgili de Malatya’da 12 bin 500 konutluk altyapılı arsa üretilecektir. Yine 50 bin işyeri bu proje çerçevesinde mevcuttu. Buradan da Malatya’ya 500 işyeri yapılacak. Esnaf ve sanatkârlar kesinlikle unutamayacağımız kesimlerden birisi. Toplam 100 milyar liralık bir kampanyamız var. 60 ay vadeli ve çok düşük faizlerle. Yüzde 7,5 oranıyla birlikte. Kredi limiti 350 binden 500 bine çıkarıldı. EYT konusu genel çerçevede çözüm aradığımız, inşallah kısmet olursa da yılsonuna kadar da çözeceğimiz konulardan birisi. Biz durmak yok yola devam diyor ve çalışıyoruz” dedi.

“BU ZATEN TÜRKİYE’DE YASAKTI”

Son günlerde gündemde yer alan Dezenformasyon Yasası’na da değinen Oktay, “Dezenformasyon Yasası Meclis’imizden geçti. Bununla ilgili de şov yapanlar gördük. Yapılmaya çalışılan şu: Yalan haber yapamazsınız, yalan haber yayamazsınız. Bu zaten Türkiye’de yasaktı. Ama normal klasik medyada yasaktı. Ama bugün sosyal medyaya baktığınızda bir haberin dolaşım hızına baktığınızda aynı yöntemle gidiyor olmanın hiçbir faydası yok. Zaten şahsı mahvetmiş oluyorsunuz. Yalan haberin yayılmasını önlemek ve daha hızlı hareket etmekle ilgili çıkarılan bir yasadan bahsediyoruz. Bundan neden rahatsız olunur, bundan rahatsız olacak tek kesim vardır, yalan söyleyen, yalandan beslenen ve yalanlar üzerine algı oluşturanlar buradan rahatsız olur. Bunu da milletimiz çok net bir şekilde görmektedir. Yalanı kim belirleyecek, yine mahkemelerin olayın ne olduğunu belirleyecek” ifadelerine yer verdi.

“BU MUHTEŞEM BİR TUTAR”

Malatya’ya 50 milyarı aşkın yatırımın yapıldığına dikkat çeken Oktay, “Malatya’da deprem yaşadık. Deprem afetinde de anında buradaydık. Deprem konutlarıyla alakalı ilk andan itibaren yapacağımızla alakalı söz vermiştik. 6 bin 31 konut planlanmıştı. Bunun çok büyük bir kısmı teslim edildi. Kalanını da yılsonuna kadar tamamı teslim edilecektir. Bugüne kadar Malatya’ya yapılan yatırımlara baktığımızda 50 milyarı aşkın yatırım yaptığımızı görüyoruz. Bu muhteşem bir tutar. 2022 yılı itibariyle baktığımızda 6,5-7 milyarlık bir yatırımdan bahsediyoruz ki, her alanda eğitimden sağlık, ulaşım, enerji, tarım, sosyal yardımlar ve konutlara kadar ulaşan birçok alandaki yatırımlardan bahsediyoruz. 2 üniversitesiyle Malatya’da eğitim muhteşem bir şekilde devam ediyor. Ama Malatya’da başka bir şey daha devam ediyor. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi çerçevesinde, onların bünyesinde oluşturulan nakil merkezleri var. Karaciğer nakil merkezi Avrupa’da birinci durumda. Bu da Malatya’nın dolayısıyla Türkiye’nin gurur duyacağı tablolardan birisi. Tıp ve sağlık hizmetleri alanında da nereye geldiğimizin göstergelerinden. Yatak kapasitesi itibariyle de Türkiye’deki sağlık yatırımları nasıl devam ediyorsa Malatya’daki sağlık yatırımları da aynı hızla devam ediyor. Ve ülke olarak da dünya standartlarının üzerinde bir sağlık hizmetini tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da sunuyoruz” söyleminde bulundu.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

“Malatya tarımda muhteşem bir ilimiz” diyen Oktay, şunları kaydetti:

“425 bin hektarı aşan bir tarım arazisi var. Yani Malatya tarım, ticaret ve sanayi şehri. Ve bunun yaklaşık yüzde 60’a yakını da sulanabilir arazi. Bunun büyük bir bölümünü de sulamaya çalışıyoruz. Suluyoruz ve ilave barajlarla ilgili yatırımlarımız da burada devam ediyor. Özellikle barajlarla alakalı Yoncalı Barajı’mızı çok hızlı bir şekilde faaliyete almaya çalışıyoruz. Buranın gövdesi tamamlanmış durumda. Oradaki çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarla ilgili de zaten yatırım programımız kapsamında da bütçemizden de gerekli destekleri ayırıyoruz, ayırmaya da devam edeceğiz. Barajlardan Boztepe, Recai Kutan ve Kapıkaya, Turgut Özal barajları da tamamlanmış durumda. Tarım, ticaret ve sanayi şehri diye ifade ettiğimiz Malatya’da bir ‘T’nin eksik olduğunu görüyoruz. Aslında eksik de değil. Turizm alanı var. Yani ‘3 T, bir S’ demekte fayda var. 9 bin yıllık yani 90 asırlık bir geçmişi olan bir şehirde turizmin ön planda olmaması kabul edilemez. Bu yıl kısmet olursa biz turizminden 40 milyar dolarlık bir gelir bekliyoruz. Gelecek yılda bütçemize bununla ilgili çok daha yüksek bir hedefi koymuş durumdayız. 50 milyar doların üzerinde bir hedef. 9 bin yıllık tarihe sahip bir şehir bundan pay almak zorunda. Burası tüm medeniyetlerde olduğu gibi Türk-İslam medeniyetine de ev sahipliği yapan bir şehirlerimizden birisi. Arslantepe’de kazılar devam ediyor zaten. Taş devrinden kalan kalıntıların olduğunu görüyoruz. İnşallah bunlar da ortaya çıktığın da çok daha fazla payı Malatya almış olacak.”