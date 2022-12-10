Malatya’da bir şahsın üzerinde binlerce hap çıktı

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İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren ekipler Battalgazi ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları Y.U.’nun üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 2 bin 668 adet hap ele geçirildi.
Y.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikata başlandığı bildirildi.
“Gençlere çok büyük önem veriyoruz”
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