Malatya’da bir ilke imza attılar

Servis aracından karavan yaptılar

HÜSEYİN KOCAMAN

Çavuşoğlu Sanayi Sitesi’nde çalışan 2 kardeş, Malatya’da bir ilke imza atarak, bir servis aracını karavana çevirdiler. İlk olmasına rağmen son teknolojiye uygun, profesyonel bir karavan yaptıklarını dile getiren esnaf Erdal Kaya, “ İnşallah bundan sonra projelerle Türkiye ve Malatya’ya güzel projeler sunacağız” dedi.

Yeni Sanayi Sitesi esnaflarının servis aracından yaptığı karavan takdir topladı. Mini dolaptan televizyonuna, yatak odasından tuvalet, banyo ve mutfağına kadar her şeyin düşünüldüğü karavanın tıpkı bir otel odasını andırıyor. Malatya Ayakkabıcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bülent Karakoç, Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek ve esnafları da katıldığı karavanın açılışını Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali Evren, yaptı. Evren, bu tip karavanın Malatya’da ilk kez yapıldığını söyledi.

“ESNAFLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Karavanın yapımının biraz uzun sürdüğünü dile getiren Evren, “Erdal ve Erol kardeşler böyle bir projeleri olduğunu söyleyince hakikaten bizler de heyecanlandık. Bu meslek Malatya’da yapılmıyor. İl dışında yapan var, Malatya’dan talep de vardı, bizde kendilerine ‘yapın’ dedik. Tabi bu karavan Malatya’da ilk kez yapılması nedeniyle yapımı biraz uzun sürdü. Arkadaşlar başladılar, derken bitirdiler. Şuanda karavanımız tamamlandı, ben bu esnaflarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra sanayi sitelerimizde bilim ve teknolojiyi yakalamak için ufkunu açmaları lazım, zora düştükleri yerde bize gelmelerini, her yönüyle kendilerine destek vereceğimizi söylüyorum. Malatya’da bir ilk oldu” diye konuştu.

“PROJE ÇİZDİRDİK FESHETTİLER”

Sanayi sitesinin yeri hakkında da konuşan Evren, “20 senedir sanayi sitesi yapılması için mücadele ediyorum. Gelen başkanlar; ‘Yeşiltepe, Çarmuzu, Tavşantepe’ye yer yapacağız’ dediler, Yeşiltepe için proje çizdirdik feshettiler. Biz, ‘60 metre boyunda makinalar çıkmış, 100,150 metrelik iş yerinde esnafımız bu işi yapamaz, biterler’ diyoruz. Bunun için yeni sanayi sitesinin devreye girmesi lazım. En küçük dükkân 250 ila 500 metrekare olması lazım ki, esnafımız teknolojik makinalardan faydalansın. Milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanımıza çağrımız; sanayi sitesinin Malatya’ya yapılmasını arzu ediyoruz. İmkânsızlıklarla bu şekilde büyük iş yapan esnafların, büyük, geniş ve teknolojik aletleri kullanabileceği alanlarda daha seri üretim yapacaklarına inanıyorum. Altay Kışlası’na yapılması planlanan alanın TOKİ’ye devredilmesi gerekiyor. Eğer yapılacaksa TOKİ aracılığıyla yapılması gerekiyor, başka hiç kimse yapamaz. Eğer yeni yer yapılırsa, mevcut yerdeki dükkânlar satış mağazası olarak değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

“DÜKKÂNLARIMIZIN KÜÇÜK OLMASI SIKINTI”

Dükkânların küçük olmasının sıkıntıya neden olduğunu söyleyen Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Dilek ise, “Ustalarımız çok güzel çalışmalar yapmışlar, ellerine sağlık. Bu gelişmeler Malatya için güzel şeyler, dükkânlarımızın küçük olması sıkıntı. Geniş dükkânlar olursa daha seri imalat yapabiliriz” dedi.

“MÜŞTERİLERİN İSTEKLERİNE GÖRE KARAVAN YAPACAĞIZ”

Karavanın yapılış sürecini anlatan Erdal Kaya isimli esnaf da, “Karavanımızda 3 tane 205 amper güneş paneli, 2 tane akü kullandık. Elektriğini kendi üretiyor. Bütün ısı yalıtımlarını yaptık. Mobilyalarda kontra, lake kullandık. İlk olmasına rağmen son teknolojiye uygun, profesyonel bir karavan yaptık. İnşallah bundan sonra projelerle Türkiye ve Malatya’ya güzel projeler sunacağız. İçerisi 4 kişilik, ruhsata 4+1 olarak işlendi. 2 kişilik arkada yatağımız var. 2 kişilik çocuk yatağımız var. Açılıp kapanmalı masa, yemek masası, tuvalet banyo, mutfağı mevcut. Mini bir dolabımız, televizyonu, kombisi, şofbeni var. Bundan sonraki projelerimiz daha değişik müşterilerin isteklerine göre karavanları yapmaya çalışacağız. Buna benzer karavan fiyatlarına baktığımız zaman 700 bin lira ile 1 milyon TL arasında değişiyor. Bizde 600 bin ila 700 bin TL arasında bir fiyat belirlemeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMA ALANLARIMIZ ÇOK KÜÇÜK VE YETERSİZ”

Başka bir esnaf ise, yer konusuna değinerek, “Bizim esnaflarımız bu küçük, dar yerde böyle güzel bir iş çıkartıyorlarsa, büyük ve çalışılabilir yerlerde daha güzel işler çıkartırlar. Bu anlamda bize mutlaka yeni yer tahsis edilmeli. Bizim çalışma alanlarımız çok küçük ve yetersiz. Biz daha büyük ve daha güzel yerler istiyoruz. Eğer bizlere imkân verilirse biz güzel işler çıkartırız” açıklamasında bulundu.