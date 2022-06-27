Malatya’da bir hafta içerisinde operasyonla yakalanan kişi sayısı şaşırttı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce ilin asayiş ve güvenliğinin temini yönünde yapılan çalışmalarda toplam 8 tabanca, 5 tüfek, 3 kurusıkı, çok sayıda fişek ve kesici alet ele geçirildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 56 şahıs yakalandı. Kentte meydana gelen Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık, Otodan Hırsızlık ve Kasten Yaralama olayları ile ilgili Asayiş ekiplerince gözaltına alınan 5 şahıs ile Battalgazi ilçesinde meydana gelen Tehdit, Yağma (Gasp), Kasten Yaralama, Açıktan Hırsızlık, İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık, 6136 SKM gibi olaylar ile ilgili Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerince gözaltına alınan 3 şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. (Haber Merkezi)