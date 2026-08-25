Akşam saatlerinde yaşanan iki depremin ardından, saat 22.27’de Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak Mahallesi merkezli bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, sarsıntının büyüklüğünü 3.6, derinliğini ise yerin 5.0 kilometre altında olarak açıkladı.

Bölgede kısa süreli endişeye yol açan deprem kent merkezinde ve çevre ilçelerde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

AFAD Yine Adıyaman Dedi

Kandilli Rasathanesi’nin Yeşilyurt merkezli olarak duyurduğu 3.6 büyüklüğündeki son sarsıntıyı AFAD ise Adıyaman’ın Sincik ilçesi olarak kayıtlara geçti. AFAD verilerine göre saat 22.27’de gerçekleşen deprem, yerin 7.93 kilometre derinliğinde ve 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Kurumlar arasındaki konum farklılığı bu sarsıntıda da devam etti.