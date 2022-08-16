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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya’da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya’da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Malatya’da bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından iki şüpheli şahsa ait 4  farklı adrese yapılan operasyonda bin 100 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, iki şüpheli şahsa ait 4 ayrı adreste kaçak alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bin 100 litre kaçak alkol ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (İHA)

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