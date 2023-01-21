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Anasayfa / Asayiş / Malatya’da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da bıçaklı ve silahlı kavga: 2 yaralı
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Malatya’da bir evde çıkan bıçaklı silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Batalgazi ilçesi Taştepe Mahallesi Seyyid Battalgazi Caddesi üzerinde sabaha karşı meydana gelen olayda, F.B. ile H.P. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı M.A.D.’nın ikametine giderek şahısla görüşmek istedi. Taraflar arasındaki görüşme kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.A.D. sırtına aldığı bıçak darbesiyle M.A.D.’nın yanında bulunan S.D. ise darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler ikametinde tavanında saçma izlerine rastlarken, balkonda da bir adet tüfek buldu.
Çok sayıda suç kaydı bulunan olayın şüphelilerinden H.P.’nin yakalanarak gözaltına alındığı olayda diğer şüpheli F.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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