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Malatya’da Bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı

Malatya’da bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.

malatya’da bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı
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Bıçaklı saldırgan 2 kişiyi yaraladı!

Malatya’da bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı.
Olay, 13.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Derme sokakta ilerleyen B. E. P. İle U. G. henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacak bölgelerine aldıkları darbeler sonucu yaralanan B. E. P. İle U. G. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan kaçarak uzaklaştı.
Olayda yaralanan B. E. P. İle U. G. ilk ifadelerinde saldırganı tanımadıklarını belirtirken, ekipler şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.(İHA)

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