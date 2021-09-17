Malatya’da Beyin Tümörü Ameliyatlarına Başlanıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyin tümörü ve kompleks spinal cerrahi ameliyatları yapılmaya başladı. 50 yaşında bir kadın hastanın beynindeki tümör başarı ile alınarak sağlığına kavuşturuldu.

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi. Abdullah Emre Taçyıldız, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Gökçe ve Op. Dr. Eray Tekirdaş 50 yaşındaki kadın hastaya yaptıkları müdahaleyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürdürdüklerini belirten Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Tıp Fakültesi olarak güçlü ve donanımlı akademik kadromuz ile sağlık hizmetlerinde çeşitliliğin ve verimin artması konusunda gayret gösteriyoruz. Özellikle Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi, Kadın Doğum ve Tüp Bebek Merkezi, Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Yoğun Bakım Hizmetleri, Kardiyoloji ve İnvaziv Kardiyoloji Ünitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi öne çıkan hizmetlerle ilimizde sağlık hizmetine değer katıyoruz. Akademisyenlerimizin gerçekleştirdiği bu önemli operasyonlar aynı zamanda öğrencilerimiz için örnek teşkil ediyor, bu anlamda öğrencilerimizi donanımlı hekimler olarak yetiştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

7x5x6 cm boyutundaki tümörü 4 saatlik bir operasyon sonucunda başarı ile aldıklarını ifade eden, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Gökçe, “Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniği olarak aramıza yeni katılan öğretim üyeleri ile birlikte daha önce hastanemizde yapamadığımız beyin tümörleri, kompleks spinal cerrahi gibi ameliyatları artık başka kuruma sevk etmeden hastane bünyesinde yapmak istiyoruz. Yakın zamanda ihtisaslaşmış alt merkezler kurarak diğer ameliyatları da yapabilir düzeye gelmek istiyoruz tüm enerjimizi ve planlamalarımızı bu amaca yoğunlaştırdık” dedi.

Beyin ve sinir cerrahisi gibi birçok alanda üst düzey hizmet verme amacında olduklarını ifade eden Dr. Gökçe, “Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, omurga yaralanmaları, omurilik tümörleri, omurganın çok sık görülen bel fıtığı, boyun fıtığı, bel kaymaları, omurga eğrilikleri, çocukluk yaş grubu beyin ve omurilik hastalıkları, beyin damar hastalıkları, omurga stabilizasyon ameliyatları güçlenen akademik kadromuzla daha etkili ve verimli yapılacaktır. Bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve başhekim Doç. Dr. Serdar Deniz olmak üzere tüm hastane çalışanlarına sınırsız destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu. (Bülten)

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