Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı süresince akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla toplu taşıma hizmetlerinde özel bir düzenlemeye gitti. MOTAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, bayram dönemi boyunca şehir genelindeki tüm toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceğini müjdeledi.

Ulaşım kararının detaylarını paylaşan MOTAŞ, ücretsiz seyahat uygulamasının yanı sıra arefe günü için de özel bir hat açıldığını belirtti. Alınan karara göre, vatandaşların kabir ziyaretlerini yoğunluk yaşamadan gerçekleştirebilmesi amacıyla arefe günü Şehir Mezarlığı’na ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Bu özel seferler, arefe günü sabah saat 07.00 ile akşam 17.00 arasında, her saat başı olacak şekilde karşılıklı olarak icra edilecek.

Büyükşehir Belediyesinin bu uygulaması sayesinde Malatyalılar, bayram süresince ek bir ulaşım maliyeti ödemeden şehir içi seyahatlerini gerçekleştirebilecek.