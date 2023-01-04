Malatya’da baba ocağına ateş düştü

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konya Adana Karayolu’nun 15. kilometresinde meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığına ait, Piyade Er Mustafa Çitçi idaresindeki askeri kamyonet yoğun siste kaza nedeniyle Ali T.’nin kullandığı 42 ABV 596 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada araçta bulunan Karapınar ilçesinde görevli oldukları öğrenilen Malatyalı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur ile Hataylı Piyade Er Halil Seltan olay yerinde şehit oldu. Kazada Erler Mustafa Çitçi ve Muhammed Can Öklü de yaralandı. Yaralanan askerler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada şehit olan Malatya nüfusuna kayıtlı Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur’un cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur’un cenazesi memleketi Malatya‘ya gönderilecek.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan askeri araç sürücüsü er Mustafa Çitçi’nin ilk ifadesinde, “Yolda yoğun sis vardı. Araçlar aniden durmaya başladı fark ettikten sonra frene basarak sola manevra yapmama rağmen tıra arkadan çarptım” dediği öğrenildi.

Kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Harun’nun acı haberi Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Tenzile Sokakta bulunan baba evine ulaşırken, sokağa ise Türk bayrağı asıldı.

(İHA)