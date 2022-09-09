Malatya’da Azerbaycanlı kadın otel odasında ölü bulundu

Malatya’da 54 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın altı yıldır kaldığı otelde ölü olarak bulundu.

Olay, 12.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yehihamam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Altınkayısı sokakta bulunan bir otelde 6 yıldır konaklayan 54 yaşındaki Azerbaycanlı kadın Almaz Taguieva’dan bir süredir haber alamayan otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Almaz T.’nin odasına giren ekipler yaptıkları kontrollerde başı lavaboya dayalı hareketsiz vaziyette bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kent merkezinde bulunan bir eğlence merkezinde çalıştığı öğrenilen kadının cenazesi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. (İHA)