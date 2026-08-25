Günlük ticari hayatın ve sokak ekonomisinin can damarı olan nakit akışında, finans kuruluşları yepyeni bir düzenlemeyi sessiz sedasız devreye soktu. Çarşıda, pazarda ve mahalle aralarındaki para dolaşım hızını doğrudan etkileyecek olan bu adımlar, zenginden fakire herkesin bütçe rutinine yansıyacak cinsten. Para çekme alışkanlıklarımız, değişen finansal koşulların ve kurumsal manevraların rüzgarıyla adeta baştan aşağı yeniden şekilleniyor.

Düşük Banknotlara Veda Edildi

Malatya'nın kalabalık pazarlarında kayısı almak ya da günlük mutfak masrafını görmek için ATM kuyruğuna girenler, artık istedikleri o mütevazı rakamları çekemiyor. Bankalar, bitmek bilmeyen nakit arzını kısıtlı cihaz hazneleriyle yönetemeyince, 10, 20 ve 50 liralık banknotlara kapıyı tamamen kapattı. Makinelerin içi artık sadece 100 ve 200 liralık bütün paralarla tıka basa dolduruluyor. Kapasitesi zaten belli olan cihazların bu yeni beslenme şekli, geçmişte alışık olduğumuz o ufak tefek tutarlı para çekme limitlerini de mecburen çok daha yüksek seviyelere çekmiş durumda.

Ara Rakamlar Hayal Oldu

Bu değişikliğin sokağa yansıması ise çok daha çetrefilli. Cihazlarda küçük banknot bulunmadığı için, artık ara rakamları talep etmek imkansız hale geldi. Örnek vermek gerekirse, hesabınızdan sadece 250 lira çekip işinizi halletmek istiyorsunuz. ATM bu isteğinizi soğuk bir uyarı yazısıyla geri çeviriyor. İşlemi bitirebilmeniz için rakamı ya 200'e düşürmeniz ya da 400'e katlamanız gerekiyor. Malatya'da esnaf zaten dükkanını döndürmeye çalışırken, şimdi bir de "Abi bu parayı nasıl bozayım?" diyerek müşteriyle dertleşiyor. Cebinde ucu ucuna parası olan vatandaş, gereksiz yere yüksek meblağ çekip bütçe hesabını şaşırmanın stresini yaşıyor.

Bankaların Tasarruf Hamlesi

Sektörün içinden gelen bilgilere göre, bankaları bu karara iten en büyük neden maliyetleri kısmak. Yoğun harcamalar yüzünden bankamatikler kısa sürede "özür dileriz, para veremiyoruz" moduna geçiyor, bankalar da bu makineleri doldurmak için sürekli nakit aracı yolluyordu. Haznelerin sadece yüksek meblağlı banknotlarla doldurulması, makinelerin çok daha uzun süre ayakta kalmasını sağlarken bankaların o büyük operasyonel yükünü de hafifletti. Onların işi kolaylaştı belki ama, pazardaki Malatyalı teyzenin, çay ocağındaki amcanın o ince ince yaptığı geçim hesabı şimdilerde ATM tuşlarında düğümleniyor.