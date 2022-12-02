Malatya’da aranan 326 şahıs yakalandı

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Malatya Emniyet Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre Kasım ayında aranan 326 şahıs yakalandı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre;
”Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 01-30 Kasım 2022 tarihleri arasında ilimiz genelinde çeşitli suçlardan toplam 326 Aranan şahıs yakalanmış olup bu şahıslardan; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 22 Yıl 2 Ay, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 14 Yıl, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 13 Yıl 9 Ay 25 Gün, Nitelikli Yağma suçundan 13 Yıl, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 12 Yıl 6 Ay 3 Gün, Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık suçundan 11 Yıl 5 Ay 12 Gün, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 11 Yıl 1 Ay 22 Gün, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 10 Yıl 8 Ay gibi kesinleşmiş hapis cezası bulunan 117 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmiştir.”
(Bülten)
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