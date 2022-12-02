DOLAR

18,6364$% -0.02

EURO

19,5321% -0.46

GRAM ALTIN

1.068,66%-1,08

ÇEYREK ALTIN

1.740,00%-0,79

TAM ALTIN

6.960,00%-0,76

BİTCOİN

315311฿%-0.75397

Yatsı Vakti a 02:00
Malatya PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / Malatya’da aracıyla 40 metre yükseklikten uçtu

Malatya’da aracıyla 40 metre yükseklikten uçtu

Malatya’da yaklaşık 40 metrelik uçurumdan şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Malatya’da aracıyla 40 metre yükseklikten uçtu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Malatya’da yaklaşık 40 metrelik uçurumdan şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

Malatya'da aracıyla 40 metre yükseklikten uçtu

Kaza, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Özal Tabiat parkı mevkiinde meydana geldi. S.T. yönetimindeki 23 DN 057 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 40 metre yükseklikteki uçurumdan şarampole yuvarlandı. Araç sürücünün yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralının Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da aranan 326 şahıs yakalandı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.