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Malatya’da Araç Alev Aldı! İşte Korku Dolu Anlar

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malatya’da araç alev aldı! i̇şte korku dolu anlar
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Malatya’da Araç Alev Aldı! İşte Korku Dolu Anlar

Malatya’nın Darende ilçesinde seyir halindeyken bir otomobil, alev topuna döndü. Araç içerisinde bulunan yolcuların son anda kurtulduğu olayda araç tamamen küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Ulupunar Çayırdüzü mevkiinde yaşanan olayda Cumali Bilek yönetimindeki 44 ACY 657 plakalı  otomobilin bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmında yangın çıktı. Seyir halindeyken aracı alevlerin sarması ile sürücü hemen aracı durdurarak içerisindeki ailesi ile birlikte dışarı kaçtı. Araç bir anda alev topuna dönerken, çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti.
Yangında küle dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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